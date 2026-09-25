Beto Cuevas se propone conquistar a Santiago con su show acústico

El cantante chileno Beto Cuevas se reencuentra con el público dominicano durante su visita al país. ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

Después de 36 años de carrera y miles de escenarios recorridos, Beto Cuevas todavía encuentra motivos para asumir cada concierto como un nuevo desafío. Esta vez, la parada es Santiago de los Caballeros, ciudad que visitará por primera vez este sábado 26 de septiembre con su propuesta "Beto Cuevas Acústico".

El cantante chileno llega a República Dominicana después de la buena acogida que tuvo el espectáculo en Santo Domingo y con la intención de trasladar a Santiago un formato en el que las canciones, la voz y la conexión con el público adquieren un protagonismo especial.

"Estoy muy contento de visitar una nueva ciudad que no conocía, de tu lindo país que conozco muy bien y que he visitado desde hace mucho tiempo", dijo Cuevas durante una entrevista con Diario Libre.

El artista explicó que la presentación acústica nació como un homenaje a la impronta musical que desarrolló durante su trayectoria con La Ley, pero trasladada ahora a su etapa como solista. La experiencia, que ha recorrido distintos escenarios de Latinoamérica, le permite reencontrarse con las canciones desde una perspectiva más íntima.

Volver a la raíz de las canciones

Para Cuevas, llevar sus temas al formato acústico no significa simplemente quitarles instrumentos eléctricos. Supone regresar al momento en que muchas de esas canciones fueron concebidas.

"Muchas de las canciones, si no la mayoría de las canciones, nacen de esa manera, nacen a través de una guitarra acústica", explicó.

Después de ese primer momento, agregó, llega el proceso de producción en el que se incorporan otros elementos y una instrumentación más eléctrica. Por eso, el formato acústico representa para él una especie de regreso al origen.

"Para mí es como volver un poquito a la raíz, es un volver al génesis mismo de la canción que suele ser bastante más íntimo y suave que con la proyección de una canción de rock propiamente tal", señaló.

"Como si fuese el último concierto de mi vida"

A pesar de las décadas sobre los escenarios, Cuevas asegura que todavía no siente que haya llegado a un punto de su carrera en el que ya esté todo demostrado.

"Mientras más canto en un escenario y mientras más me enfrento a un público que me quiere escuchar, más me doy cuenta que lo quiero seguir haciendo", afirmó.

Y aunque reconoce que algún día llegará el último concierto, prefiere no pensar demasiado en cuándo ocurrirá. Mientras tanto, ha convertido esa posibilidad en una razón para entregarse completamente en cada presentación.

"Siempre lo hago, fíjate, como si fuese el último concierto de mi vida", sostuvo. "Siempre procuro que esa interpretación y ese concierto que le doy a la gente sea realmente especial".

Una música que cruza generaciones

Una de las experiencias que más disfruta el cantante es encontrarse en sus conciertos con varias generaciones de una misma familia: padres que comenzaron a escucharlo durante la época de La Ley y que ahora llegan acompañados por sus hijos.

Para Cuevas, esa transmisión musical representa un privilegio.

"Los padres le han transmitido de alguna manera a sus hijos y a estas nuevas generaciones su gusto por mi música", dijo entusiasmado.

El cantante considera que la permanencia de sus canciones tiene relación con los temas que las atraviesan. En su opinión, buena parte de su trabajo ha estado vinculada al existencialismo y a preguntas sobre la vida, la identidad y el rumbo personal.

"Todos somos seres humanos instalados en este mundo con tantos desafíos y tantas cosas que reflexionar acerca de quiénes somos y hacia dónde vamos. Creo que eso finalmente no envejece, eso simplemente se remueva siempre", afirmó.

No faltarán las canciones clásicas

Aunque el formato acústico permite explorar nuevas versiones, Cuevas sabe que hay canciones que el público espera escuchar.

"Es imposible para mí concebir un concierto donde yo no vaya a cantar canciones clásicas como ´El duelo´ o ´Día cero´", aseguró.

La presentación también tendrá espacio para material más reciente. Entre las novedades está "Todo es perfecto", canción que interpreta a dueto con una invitada sorpresa.

Después de Santiago, el artista continuará con presentaciones en Bogotá y otros escenarios. En noviembre regresará a Ciudad de México, donde ofrecerá un concierto de una naturaleza diferente, más eléctrico y relacionado con su producción "Respira", un disco de rock marcado por el protagonismo de las guitarras.

"Prometo dar todo como siempre lo hago, pero siempre entregando algo nuevo para que cada concierto esté hecho a la medida de cada ciudad. Estoy muy feliz de hacer este show que siempre me trae mucha cercanía con la gente", concluyó.

La experiencia de ser abuelo

En la conversación también hubo espacio para una faceta más personal de Cuevas: su reciente experiencia como abuelo. El cantante tiene una nieta de un año y dos meses y asegura que disfruta especialmente la posibilidad de compartir con ella sin asumir el papel que corresponde a sus padres. "El amor que uno desarrolla, en este caso mi nieta, es distinto, es incondicional también", contó. La diferencia, explicó, está en que los abuelos no tienen la responsabilidad principal de educar a los niños. "Nosotros nos dedicamos a malcriar y le damos en el gusto", dijo entre risas.

Datos

Beto Cuevas se presenta este sábado 26 de septiembre por primera vez en El Gran Teatro del Cibao, a las 8:30 de la noche. Las boletas están a la venta en TuBoleta.com