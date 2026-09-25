Agenda de entretenimiento: música, teatro y danza para este fin de semana

Alejandro Fernández, "El Potrillo", regresa a República Dominicana para reencontrarse con su público y presentar su repertorio de mariachi, ranchera y pop latino. ( EFE )

Conciertos, danza contemporánea y teatro forman parte de las propuestas culturales y de entretenimiento disponibles en diferentes escenarios.

Alejandro Fernández

El cantante mexicano ofrecerá un espectáculo que recorrerá parte del repertorio que ha construido durante más de tres décadas de trayectoria.

La propuesta reunirá canciones vinculadas a géneros que han marcado su carrera, como el mariachi, la ranchera y el pop latino, en un recorrido musical por distintas etapas de su trayectoria artística, con temas que han acompañado a varias generaciones de seguidores.

Fecha: Sábado, 8:00 pm, en Bahía Príncipe Hotels & Resorts.

Las dos P: de Pavel a Pamel

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/imagen-170926-pavel-y-pamel-003-86f6890a-f05b37e8.jpg (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

Guitarra en mano y con la complicidad de años compartiendo música, Pamel y Pavel se reunirán por primera vez en un concierto completo. La propuesta nació alrededor de "Si ella no faltara alguna vez", clásico de Pablo Milanés que ambos grabaron y se convirtió en punto de encuentro.

Durante el espectáculo intercambiarán voces, guitarras y repertorios: Pavel hará coros en las canciones de Pamel, mientras éste tocará la guitarra en las de Pavel. Fecha: sábado, 9:00 pm, Hard Rock Café SD. Uepa Tickets.

Edanco

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/imagen-20260922202558530ios-433433b1.jpg (CORTESÍA DE JOSÉ LEDESMA)

El XXI Festival Internacional de Danza Contemporánea (Edanco 2026) continúa su programación con propuestas de distintos lenguajes y miradas. El viernes 25 de septiembre, a las 7:00 pm., presentará "Dirty Dancing", de Rumanía, en el Centro Cultural Narciso González.

El sábado 26, a la misma hora y escenario, actuará Danza Universitaria de Costa Rica. El domingo 27, "Dramaturgias en concierto" llegará al Centro Cultural Banreservas, a las 3:00 pm. Boletas: Tix.do.

XII Feit de bolsillo

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/24/imagen-mut-12038e22.jpg

Entre el humor y la reflexión, "Mute" lleva al escenario las contradicciones de ser madre y docente en tiempos de pandemia. La pieza forma parte de la programación del Festival Iberoamericano Teatro de Bolsillo, con dramaturgia y dirección de Ingrid Luciano.

La asistencia y escenografía están a cargo de José Emilio Bencosme, mientras Estefany Vásquez asume la interpretación. Fecha: viernes y sábado, 8:30 p.m. y domingo, 6:30 p.m. En la sala Otto Coro de Teatro Guloya.