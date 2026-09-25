Dalvin La Melodía afianza su proyección internacional con "Me despido" junto a Luis Fonsi

Luis Fonsi y Dalvin La Melodía grabaron recientemente un remix de la canción "Me despido". ( SUMINISTRADA POR EQUIPO DE DALVIN LA MELODÍA )

El cantante y compositor dominicano Dalvin La Melodía dio un nuevo paso en su carrera al unirse al puertorriqueño Luis Fonsi para el estreno del remix del tema "Me despido". Esta nueva versión busca capitalizar el impulso de la canción original, la cual ya se ubica en los primeros puestos de popularidad en países como Argentina y Chile.

Para el intérprete de 23 años, colaborar con una figura de la trayectoria de Fonsi constituye un reconocimiento significativo a su trabajo en el género de la bachata moderna.

Este lanzamiento se suma a un periodo de alta visibilidad para el artista dominicano, quien recientemente acaparó la atención mediática al agotar siete funciones consecutivas en el Coliseo de Puerto Rico (Choliseo), luego de haber llenado también múltiples presentaciones en el Coca-Cola Music Hall de San Juan.

Superación

Nacido en Santo Domingo en 2003 y criado en sectores como Los Alcarrizos, Dalvin ha protagonizado un vertiginoso ascenso en la industria.

Antes de posicionarse con temas como "Chiquilla bonita", "Mi reina" o "Tesoro perdido" —con los que acumula millones de reproducciones en plataformas digitales—, se desempeñó como repartidor de colmado, limpiabotas, motoconchista y cantante en el coro de la iglesia junto a su padre.

Su carrera dio un giro a principios de 2024 tras vincularse con el productor Mikey Touch, consolidándose como una de las nuevas revelaciones de la bachata y recibiendo reconocimientos como su nominación a Revelación del Año en los Premios Soberano 2026.

Por su parte, el junte con Dalvin coincide con el momento en que Fonsi conmemora 28 años de trayectoria artística y se prepara para el inicio de su gira "Mar Infinito Tour 2027", la cual arrancará precisamente en febrero en el Coliseo de Puerto Rico.

¿Qué opinas de la fusión entre la bachata emergente de Dalvin La Melodía y la trayectoria de Luis Fonsi?