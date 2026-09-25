Premios HEAT 2026: esta es la lista completa de nominados y los dominicanos que buscan coronarse

El Alfa durante los Premios HEAT 2025. Este 25 de septiembre se dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios HEAT 2026. ( CEDIDA POR LOS PREMIOS HEAT )

La cuenta regresiva para los HEAT Latin Music Awards 2026 ya comenzó con el anuncio de una lista de nominados que reúne a las principales figuras de la música latina y que tiene a Karol G como la artista con más candidaturas, con un total de 10.

La colombiana encabeza una edición en la que Bad Bunny suma nueve nominaciones, mientras Carlos Rivera y Shakira alcanzan siete cada uno. Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía aparecen con seis nominaciones.

Uno de los grandes atractivos de esta edición es el debut de la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, creada como reconocimiento a uno de los géneros más representativos de México. En ella compiten nombres como Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León, Alejandro Fernández, Banda MS, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Majo Aguilar, entre otros.

El talento dominicano tiene una presencia destacada en esta edición, especialmente en la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano, donde compiten El Alfa, Tokischa, Yailin La Más Viral, Chimbala, Rochy RD, Bulin 47, Donaty, Kiko el Crazy, La Insuperable, Don Miguelo, Arlene MC, Jey One, La Mas Doll y Ronny GTA, entre otros.

La representación criolla también se extiende a otras categorías. Romeo Santos y Prince Royce aparecen en Mejor Artista Tropical; Eddy Herrera y Miriam Cruz también compiten en esa categoría, mientras Yiyo Sarante figura entre los nominados a Mejor Artista Salsa.

En el terreno digital, "Saca Punta", de Arlene MC, Jey One y La Mas Doll, compite por Mejor Canción Viral.

La presencia dominicana también estará sobre el escenario, con Caroline Aquino entre los presentadores de la ceremonia.

Una noche para celebrar la música latina

Los HEAT 2026 cuentan además con categorías como Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Femenino, Mejor Grupo o Banda, Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Tropical, Mejor Video, Mejor Colaboración, Canción del Año, Álbum del Año, Productor del Año, Fandom del Año y Mejor Canción Religiosa.

Las votaciones están abiertas desde el 24 de septiembre exclusivamente a través de la aplicación de LosHeat.tv. Cada fan puede votar una vez cada 24 horas y el proceso permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

La Semana HEAT se celebrará del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gran gala tendrá lugar el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde finalmente se conocerán los ganadores.

Con una combinación de grandes estrellas internacionales, nuevos talentos y una amplia representación dominicana, los HEAT 2026 preparan una edición que promete convertir a Puerto Vallarta en uno de los grandes puntos de encuentro de la música latina.

HEAT Latin Music Awards 2026 — Lista completa de nominados Mejor Artista Masculino Bad Bunny

Feid

Carín León

Alejandro Fernández

Carlos Rivera

Maluma

J Balvin

Manuel Turizo

Wisin

Alejandro Sanz

Quevedo

Rels B

Danny Ocean

Ricardo Montaner Mejor Artista Femenino Karol G

Shakira

Elena Rose

Rosalía

Tini

Emilia

Anitta

Kenia Os

Aitana

Kany García

Greeicy

Mon Laferte

Cazzu

Yuridia

Belinda

Ana Mena

Gloria Trevi

Thalía Mejor Grupo o Banda Morat

Grupo Frontera

Grupo Firme

Ha*Ash

Maná

Fuerza Regida

Rawayana

CA7RIEL & Paco Amoroso

Los Ángeles Azules

Banda MS

LATIN MAFIA

La Arrolladora Banda El Limón De René Camacho

Ke Personajes

Intocable

Grupo Niche

Santos Bravos

Cultura Profética

Los Tucanes De Tijuana Mejor Artista Rock Maná

Molotov

Don Tetto

Arde Bogotá

Airbag

Aterciopelados

Zoé

No Te Va Gustar

Siddhartha

Enjambre

Panteón Rococó

The Warning

Babasónicos

Tan Biónica

Enrique Bunbury

Viniloversus

Conociendo Rusia Mejor Artista Pop Camilo

Danny Ocean

Shakira

Alejandro Sanz

Carlos Rivera

Morat

Reik

Aitana

Luis Fonsi

Ha*Ash

Kenia Os

Rosalía

Yuridia

Matisse

Tini

Belinda

Mon Laferte

Gloria Trevi

María José

Sin Bandera Mejor Artista Urbano Beéle

Ryan Castro

Kapo

Bad Bunny

Rauw Alejandro

Karol G

J Balvin

Feid

Arcángel

Wisin

Farruko

Maluma

Young Miko

Rels B

Quevedo

El Malilla

Trueno

Bad Gyal

Duki Mejor Artista Tropical Carlos Vives

Prince Royce

Romeo Santos

Eddy Herrera

Elvis Crespo

Silvestre Dangond

Fonseca

Grupo 5

Corazón Serrano

Olga Tañón

Los Ángeles Azules

La Sonora Santanera

Ke Personajes

Miriam Cruz

Margarita, La Diosa de la Cumbia

Chino & Nacho

Américo

El Blachy Mejor Artista Salsa Grupo Niche

Víctor Manuelle

Yiyo Sarante

Willy García

Luis Enrique

Gilberto Santa Rosa

Brunella Torpoco

Marc Anthony

Rubén Blades

Christian Alicea

Jerry Rivera

Grupo Cañaveral

Oscar D\'León

Guayacán Orquesta

Luis Figueroa

Tito Nieves Mejor Artista Región Sur Emilia

Tiago PZK

Trueno

Luck Ra

Gonzalo Genek

Mon Laferte

Tini

María Becerra

Cris MJ

Anitta

Marama

Duki

CA7RIEL & Paco Amoroso

Milo J

Cazzu

Pablo Vita

Kidd Voodoo Mejor Artista Región Andina Greeicy

Mau y Ricky

Jombriel

ALLEH

Dayanara

Andreina Bravo

Nanpa Básico

Lasso

Los Amigos Invisibles

Miguel Bueno

Joaquina

LA GURU

Mike Bahía

Juliana

Luister La Voz

Juan Duque

FARIANA Mejor Artista Región Norte De La Rose

Michael Flores

Tito Double P

Majo Aguilar

Natanael Cano

Alfredo Olivas

Boza

Neton Vega

Oscar Maydon

Gabito Ballesteros

Remmy Valenzuela

Sech

Gente De Zona

Dei V

ROA

Lucía De la Puerta

Guitarricadelafuente

Alemán

Gera MX Artista Revelación Clarent

Paloma Morphy

DFZM

Macario Martínez

Santos Bravos

Ivan Cornejo

Neton Vega

LATIN MAFIA

El Bogueto

Kris R

Melody

Mar Solís

Dayanara

Omar Courtz

Miguel Bueno

Anna Sofia

Dani Flow

Lara Campos

Yeri Mua Promesa Musical ARIA VEGA

Kate Candela

Gonzy

Mario Girón

Marc Magán

Lowis Ye

Motherflowers

Kevis & Maykyy

Marcos Villalobos

Ana Sofi W

Jhon de la Torre

Lucero Mijares

Camila Fernández

Judeline

Cachirula

Vivir Quintana

ISADORA

Yele

Lala García

Plan de Escape

Dani Barranco

Yo soy Arango Influencer del Año Alejo Igoa

Aldo Arturo

Ignacia Antonia

Araya Vlogs

Lucas Rangel

Davoo Xeneize

Tefi Valenzuela

Pamela López

Zully

Shirley Arica

Camilo Cifuentes

Aaron Mercury

Wendy Guevara

Nicola Porcella

Fede Vigevani

Lupita Villalobos

Karime Pindter

Luisito Comunica

Yohana Vargas

Ignacio Baladán

La Segura

Alexis Omman

Berth-OH

Robe Grill

Rivers

LA COBRA

Kim Shantal Mejor Artista Regional Popular Jessi Uribe

Paola Jara

Luis Alfonso

Pipe Bueno

Arelys Henao

Francy

Dayanara

Natalia Jiménez Mejor Artista Urbano Dominicano El Alfa

Tokischa

La Perversa

Yailin La Más Viral

Chimbala

Rochy RD

Bulin 47

Donaty

Kiko el Crazy

La Insuperable

Shadow Blow

Don Miguelo

Arlene MC

Jey One

La Mas Doll

Lil Naay

Ronny GTA Regional Mexicano — Categoría Nueva Lucero

Christian Nodal

Grupo Firme

Grupo Frontera

Fuerza Regida

Carín León

Alejandro Fernández

Alfredo Olivas

Alicia Villarreal

Ana Bárbara

Eden Muñoz

Banda MS

La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho

Julión Álvarez y su Norteño Banda

Lenin Ramírez

Remmy Valenzuela

Majo Aguilar Mejor Video Berghain — Rosalía feat. Björk & Yves Tumor

Rojo Profundo — Dillom

Bajo De La Piel — Milo J

Choka Choka — Anitta, Shakira

Dai Dai — Shakira, Burna Boy

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

DtMF — Bad Bunny

SUPERESTRELLA — Aitana

Sin Despedida — Carlos Rivera, Alejandro Fernández

Heterocromía — Belinda

NUEVAYoL — Bad Bunny

Pa\' Él — Los Ángeles Azules, TINI

Otro Como Tú — Cazzu

Tú y Yo y Tú — Siddhartha

Si se acaba el mundo — Danna, El Malilla

Papasito — Karol G

Dardos — Romeo Santos, Prince Royce

Gimme More — CA7RIEL & Paco Amoroso Mejor Colaboración Te Apuesto — Ha*Ash & María José

VeLDÁ — Bad Bunny ft. Dei V, Omar Courtz

Cuando No Era Cantante / No Hay Loco Que No Corone — El Bogueto, Yung Beef

Me Jalo — Fuerza Regida, Grupo Frontera

Vivir Sin Aire — Maná & Carín León

Perlas Negras — Natanael Cano, Gabito Ballesteros

Para Que Seas Feliz — Ricardo Montaner, Eden Muñoz

El Final De Nuestra Historia — Josi Cuen ft. Jorge Medina

Fifty Fifty — Kenia Os, Lola Índigo

Coleccionando Heridas — Karol G, Marco Antonio Solís

A Medio Vivir — Ricky Martin, Carín León

Carteras Chinas — Elena Rose, Camilo & Los Ángeles Azules

DOLCE VITA — Danna, Belinda

BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky

La Graciosa — Quevedo ft. Elvis Crespo

Como en el Idilio — Marc Anthony, Nathy Peluso

Con el corazón — Maluma, Yeison Jiménez

Pa ti toa — Ana Mena, Lola Índigo

Andamos Ready — Los Tucanes de Tijuana, Maffio, Izaak G

Así Fue — Arthur Hanlon & Thalía Mejor Contenido en Plataforma Alofoke Media Group

DIMELOKING

La Cotorrisa

El Factor Latino

Impresentables de LOS40

Spotify Sessions

Javier Paniagua ¿Qué es la música?

SongBook

Hermanos de Leche

CREATIVO — Roberto Mtz

Los Hombres Sí Lloran — Juan Pablo Raba

Contenido Extra — Jessie Cervantes

WestCOL

Las Alucines

Pinky Promise con Karla Díaz

Se Regalan Dudas

Karime Kooler

Alan por el Mundo

Leyendas Legendarias

Future of Music DJ del Año Alok

Vintage Culture

Bizarrap

Deorro

The Martinez Brothers

Julio Victoria

Steve Aoki

Juan Magán

Mariana BO

DJ Adoni

Little D

DJ Tao Canción del Año Todo lo fue — Lenin Ramírez

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo, Gangsta

No Me Sé Rajar — Alejandro Fernández

Dai Dai — Shakira, Burna Boy

DtMF — Bad Bunny

La Perla — Rosalía ft. Yahritza Y Su Esencia

SUPERESTRELLA — Aitana

Niño — Milo J

BbY WOW — Karol G, Judeline, Rusowsky

Baile inolvidable — Bad Bunny

LA GRACIOSA — Quevedo ft. Elvis Crespo

Coleccionando Heridas — Karol G y Marco Antonio Solís

Osadía — Eden Muñoz, Cristian Castro

No Capea — Xavi, Grupo Frontera

Eres Mi Nada — Yuridia Productor del Año Tatool

Ovy On The Drums

XROSS

KBeaTz

Sky Rompiendo

Federico Vindver

MAG

Tainy

Edgar Barrera

Sergio George

Rafa Arcaute Director de Videoclips del Año Stillz

Residente

Direct Tony

Jessi Terrero

Rodrigo Films

Pedro Artola

Nuno Gomes

Nicolás Méndez

Darío Burbano y Felipe Mejía — «La Villa» Álbum del Año DtMF — Bad Bunny

LUX — Rosalía

Tropicoqueta — Karol G

En Las Nubes – Con Mis Panas — Elena Rose

MUDA — Carín León

Free Spirits — CA7RIEL & Paco Amoroso

¿Dónde es el after? — Rawayana

Puerta Abierta — Kany García

¿Y ahora qué? — Alejandro Sanz

LO QUE ME FALTA POR LLORAR — Grupo Frontera

La 8va Maravilla — Arcángel

De Rey A Rey — Alejandro Fernández

Almas — Carlos Rivera

EQUILIBRIVM — Anitta

Femme Fatale — Mon Laferte

Julio Eterno — Juan Fernando Velasco Mejor Canción Viral CHÉVERE — Aria Vega

Dai Dai — Shakira & Burna Boy

LA VILLA — Ryan Castro, Kapo & Gangsta

BbY WOW — Karol G, Judeline & Rusowsky

La Más Bonita — AA

COSITA LINDA — Elena Rose & Justin Quiles

Ajena — Eddy Herrera

Superestrella — Aitana

La Perla — Rosalía, Yahritza y su Esencia

Inglés en Miami — Rawayana

Hasta que te conocí — Juan Gabriel

Coqueta — Fuerza Regida & Grupo Frontera

Él me mintió — Amanda Miguel

Saca Punta — Arlene MC X Alofoke Music X Jey One X La Mas Doll

Dichavate — Ya Ice Dilan X Rey Tony X Helabusador Compositor del Año Edgar Barrera

Cristian Maldonado (Master Chris)

Keytin

Joss Favela

Horacio Palencia

Pablo Preciado

Eden Muñoz

Marcela de la Garza

Gian Marco

Elena Rose

Justin Quiles

Leonel García

José Luis Roma

Jorge Drexler Mejor Canción para Videojuegos, Series o Películas Zoo — Shakira — Zootopia 2

EOO — Bad Bunny — Spiderman

Pájaro Cantor — Ácido Pantera & Cantora de Barro

Qué Más Quieres — The Warning — WWE 2K26

La primera vez — Juliana y Chromeo

Sentimiento Raro — Julieta Venegas — Nadie Nos Va A Extrañar

Hasta que me quede sin voz — Leiva

Ahí estabas tú — Carín León — Doménica Montero

Colors — Maluma — EA Sports 2026

Almas — Carlos Rivera — Hermanas: Un Amor Compartido

Sin Despedida — Alejandro Fernández & Carlos Rivera — Mi Rival

ESTOY PUTIAO — Feid, Sky Rompiendo & Dei V

Mentiras — Daniela Romo — Belinda Fandom del Año La Perversa — VibraPerversa

Michael Flores — Michaelistas

Shirley Arica — Shililovers

Pablo Heredia — Pablovers

Yailin — Chiviricas

Pamela López — Team KittyPam

Dani Barranco — Club de fans de Dani Barranco

J Lexis — Team JLexis

Kenia OS — Las Kenini

Danna — Dreamiers

Belinda — Belifans

Carlos Rivera — Riveristas

CD9 — Coders

Karol G — Bichotas

Tini — Tinistas

Mario Girón — Gironers

Andreina Bravo — Team Andreina

Yahaira Plasencia — Yahalovers

Anitta — Aniitters

Cazzu — Cazzu Army Mejor Canción Religiosa Voy Con Jesús — Yele, Alex Zurdo

Quién Contra Mí — Elena Rose

La Respuesta — Gocho

Si Volviera Jesús — Víctor Manuelle

Todo Va Estar Bien — Barak, Tercer Cielo

Despiértame — Jesús Adrián Romero

ABCD — Daddy Yankee feat. Alex Zurdo

Ayer Hablé con Dios — Corridos del Rey

Solo hay uno — Joel Rocco y Enoc Parra

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