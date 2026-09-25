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La lista completa de nominados de Premios HEAT 2026
La lista completa de nominados de Premios HEAT 2026

Premios HEAT 2026: esta es la lista completa de nominados y los dominicanos que buscan coronarse

Karol G lidera con 10 nominaciones y Bad Bunny le sigue con nueve. La edición mexicana de los HEAT estrena la categoría Regional Mexicano, mientras República Dominicana dice presente con importantes candidaturas

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    Premios HEAT 2026: esta es la lista completa de nominados y los dominicanos que buscan coronarse
    El Alfa durante los Premios HEAT 2025. Este 25 de septiembre se dio a conocer la lista completa de nominados a los Premios HEAT 2026. (CEDIDA POR LOS PREMIOS HEAT)

    La cuenta regresiva para los HEAT Latin Music Awards 2026 ya comenzó con el anuncio de una lista de nominados que reúne a las principales figuras de la música latina y que tiene a Karol G como la artista con más candidaturas, con un total de 10.

    La colombiana encabeza una edición en la que Bad Bunny suma nueve nominaciones, mientras Carlos Rivera y Shakira alcanzan siete cada uno. Carín León, Alejandro Fernández, Belinda, Grupo Frontera, Elena Rose y Rosalía aparecen con seis nominaciones.

    • Uno de los grandes atractivos de esta edición es el debut de la categoría Mejor Artista Regional Mexicano, creada como reconocimiento a uno de los géneros más representativos de México. En ella compiten nombres como Christian Nodal, Grupo Firme, Grupo Frontera, Fuerza Regida, Carín León, Alejandro Fernández, Banda MS, Julión Álvarez, Alfredo Olivas y Majo Aguilar, entre otros.

    El talento dominicano tiene una presencia destacada en esta edición, especialmente en la categoría Mejor Artista Urbano Dominicano, donde compiten El Alfa, Tokischa, Yailin La Más Viral, Chimbala, Rochy RD, Bulin 47, Donaty, Kiko el Crazy, La Insuperable, Don Miguelo, Arlene MC, Jey One, La Mas Doll y Ronny GTA, entre otros.

    La representación criolla también se extiende a otras categorías. Romeo Santos y Prince Royce aparecen en Mejor Artista Tropical; Eddy Herrera y Miriam Cruz también compiten en esa categoría, mientras Yiyo Sarante figura entre los nominados a Mejor Artista Salsa.

    En el terreno digital,  "Saca Punta", de Arlene MC, Jey One y La Mas Doll, compite por Mejor Canción Viral.

    La presencia dominicana también estará sobre el escenario, con Caroline Aquino entre los presentadores de la ceremonia.

    Una noche para celebrar la música latina

    Los HEAT 2026 cuentan además con categorías como Mejor Artista Masculino, Mejor Artista Femenino, Mejor Grupo o Banda, Mejor Artista Urbano, Mejor Artista Tropical, Mejor Video, Mejor Colaboración, Canción del Año, Álbum del Año, Productor del Año, Fandom del Año y Mejor Canción Religiosa.

    • Las votaciones están abiertas desde el 24 de septiembre exclusivamente a través de la aplicación de LosHeat.tv. Cada fan puede votar una vez cada 24 horas y el proceso permanecerá abierto hasta el 15 de octubre.

    La Semana HEAT se celebrará del 31 de octubre al 5 de noviembre entre Guadalajara y Puerto Vallarta. La gran gala tendrá lugar el 5 de noviembre en el Centro Internacional de Convenciones de Puerto Vallarta, donde finalmente se conocerán los ganadores.

    Con una combinación de grandes estrellas internacionales, nuevos talentos y una amplia representación dominicana, los HEAT 2026 preparan una edición que promete convertir a Puerto Vallarta en uno de los grandes puntos de encuentro de la música latina.

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