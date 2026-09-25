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Ricardo Montaner
Ricardo Montaner

Ricardo Montaner se presentará en la nueva Arena de Santo Domingo

El cantautor extiende su gira internacional "El Último Regreso" con una presentación fijada para el próximo 17 de abril en la Arena Santo Domingo, bajo la producción de ED Live

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    Ricardo Montaner se presentará en la nueva Arena de Santo Domingo
    Ricardo Montaner posa en una imagen de archivo. (SUMINISTRADA POR ED LIVE)

    Ricardo Montaner anunció que volverá a encontrarse con el público dominicano el 17 de abril del 2027, en la nueva Arena Santo Domingo, donde llevará su gira internacional El Último Regreso, bajo la producción de ED Live

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, esta nueva fecha amplía el recorrido de una gira que celebra una de las trayectorias más reconocidas de la música latina.

    • Con clásicos inmortales como Déjame llorar, Será, Castillo azul y El poder de tu amor, Montaner ha construido un legado que forma parte de la memoria sentimental de millones de personas.

    Su voz inconfundible y una trayectoria marcada por el romanticismo mantienen vigente un repertorio que trasciende generaciones y continúa conquistando nuevas audiencias.

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    Infografía
    Ricardo Montaner en concierto. (SUMINISTRADA POR ED LIVE)

    ED Live, productora responsable de ambas presentaciones, continúa apostando por espectáculos de gran formato que acercan a las grandes figuras de la música internacional al público dominicano, enriquecen la cartelera artística del país y fortalecen su posición como destino para las grandes giras internacionales.

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    La Arena Santo Domingo será el espacio de un nuevo encuentro entre Montaner y sus seguidores.

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