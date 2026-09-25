Yiyo Sarante despide a cuñada, entre el dolor y la impotencia: "Uno nunca está esperando algo así"

El cantante Yiyo Sarante durante el entierro de su cuñada Zeneida Socorro Castillo. ( TOMADA DE VIDEOS PUBLICADOS EN REDES SOCIALES )

El artista dominicano Yiyo Sarante expresó este jueves el profundo dolor que embarga a su familia tras la tragedia ocurrida en la residencia de su hermano, el también artista Julián Oro Duro, en San Isidro, donde murió su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

Durante el sepelio de su cuñada, Sarante explicó que se ha mantenido al margen de las investigaciones para no interferir con el trabajo de las autoridades, aunque ha permanecido atento al proceso desde el primer momento.

"Ustedes saben que yo estoy aquí en calidad de hermano, en calidad de cuñado y representando a Julián, que lamentablemente no pudo venir a despedir a su esposa", manifestó el cantante.

Sarante dijo que resulta difícil para la familia asimilar una situación de esta naturaleza, debido a que se trata de una tragedia completamente inesperada.

"¿Cómo puedo expresarte cómo se siente la familia, cómo me siento yo con algo que uno ni siquiera se espera, que uno nunca está esperando algo así?", expresó.

El intérprete también destacó el trabajo realizado por las autoridades en torno al caso.

"Las autoridades están trabajando. Han hecho un trabajo excelente, un trabajo excelente, rápido y eficiente", afirmó.

Sobre el estado de salud de Julián Oro Duro

Al ser consultado sobre el estado de salud de su hermano, Sarante informó que se dirigía al centro médico para conocer personalmente su evolución.

"Ahora mismo me dirijo hacia el hospital. Supe que esta mañana le hicieron la cirugía. Estaba esperando que se le bajara la inflamación de la cabeza y me dirijo hasta ahí ahora", explicó.

Julián Oro Duro resultó herido durante el incidente ocurrido en su residencia y permanece bajo atención médica.

Un recuerdo especial de su cuñada

Al hablar sobre Zeneida Socorro Castillo, Sarante la describió como una mujer especial y amable, cuyo vínculo con la familia estuvo marcado por sus consejos y su cercanía.

"Mi cuñada era una persona muy especial porque desde que llegó a la familia solamente era consejo, consejo, consejo; una mujer muy amable", recordó el artista.

Avanza investigación del caso

El hecho ocurrió en la residencia de Julián Oro Duro, en San Isidro, donde resultó muerta su esposa.

De acuerdo con el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, Julián Oro Duro identificó ante los investigadores a Phillips Michael Tejeda Vásquez, alias "Leandro", como una persona de su extrema confianza, y a Lawrence Mark Liranzo Marcos, alias "Chiquito", quien trabajaba en una villa que el artista tiene en construcción en Guerra.

Durante los allanamientos realizados como parte de las investigaciones, las autoridades ocuparon US$33,690 y cerca de RD$200,000 en efectivo, además de dos relojes, uno Rolex y otro Cardo.

Mientras las investigaciones continúan, la familia de Zeneida Socorro Castillo le dio el último adiós, en medio del dolor y la conmoción provocados por una tragedia que, según expresó Sarante, nadie esperaba.