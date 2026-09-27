Alejandro Sanz reivindica una identidad latina sin fronteras

A la izquierda Shakira y a la derecha Alejandro Sanz. ( ARCHIVO / DL. )

Alejandro Sanz sostiene que la identidad latina se reconoce menos en un mapa que en una manera de compartir la vida.

En una tribuna publicada este domingo por El País, titulada El alma no tiene pasaporte, el cantante plantea que los vínculos culturales y afectivos unen a pueblos de América y Europa más allá de sus fronteras y sus lenguas.

El texto responde a una reflexión anterior de Shakira y aparece después de que Sanz participara como invitado en sus conciertos de Madrid los días 25 y 26 de septiembre.

El artista recoge la idea de una ciudad y una España latinas para cuestionar la disputa sobre si corresponde llamarse hispano o latino. A su juicio, ambas denominaciones expresan aspectos de una misma historia, aunque considera que la latinidad ofrece una casa más amplia.

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Una casa amplia para la latinidad

Esa casa, según Sanz, abarca desde el extremo sur de América hasta los barrios latinos de Estados Unidos, Brasil y el sur de Europa.

El español enlaza a muchos de esos pueblos, pero el vínculo que describe también incluye a quienes hablan portugués o italiano. Su argumento descansa en experiencias compartidas: la mezcla cultural, la memoria, la conversación y la costumbre de reunirse alrededor de una mesa.

Sanz presenta a Madrid como un lugar de encuentro que puede acoger a quienes llegan sin exigirles que abandonen sus recuerdos. También celebra la presencia del carnaval en la propuesta artística de Shakira.

Desde su experiencia gaditana, relaciona esa fiesta con las murgas rioplatenses, las comparsas caribeñas y el carnaval brasileño: distintas formas de convertir el humor, la música y la crítica en expresión popular.

La advertencia sobre la soledad digital

La tribuna termina con una advertencia sobre el aislamiento que, a su entender, favorecen las pantallas. Frente a esa soledad, el cantante propone recuperar el encuentro cotidiano, la música compartida y la cercanía entre personas. Para Sanz, esa capacidad de reconocerse y acompañarse da sentido a una comunidad latina que no necesita instituciones ni límites territoriales para existir.