×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Alejandro Sanz El País
Alejandro Sanz El País

Alejandro Sanz reivindica una identidad latina sin fronteras

La reciente participación de Sanz en los conciertos de Shakira en Madrid añade contexto a su reflexión en El País sobre la cultura latina

    Expandir imagen
    Alejandro Sanz reivindica una identidad latina sin fronteras
    A la izquierda Shakira y a la derecha Alejandro Sanz. (ARCHIVO / DL.)

    Alejandro Sanz sostiene que la identidad latina se reconoce menos en un mapa que en una manera de compartir la vida.

    En una tribuna publicada este domingo por El País, titulada El alma no tiene pasaporte, el cantante plantea que los vínculos culturales y afectivos unen a pueblos de América y Europa más allá de sus fronteras y sus lenguas.

    El texto responde a una reflexión anterior de Shakira y aparece después de que Sanz participara como invitado en sus conciertos de Madrid los días 25 y 26 de septiembre.

    El artista recoge la idea de una ciudad y una España latinas para cuestionar la disputa sobre si corresponde llamarse hispano o latino. A su juicio, ambas denominaciones expresan aspectos de una misma historia, aunque considera que la latinidad ofrece una casa más amplia.

    Una casa amplia para la latinidad

    Esa casa, según Sanz, abarca desde el extremo sur de América hasta los barrios latinos de Estados Unidos, Brasil y el sur de Europa.

    El español enlaza a muchos de esos pueblos, pero el vínculo que describe también incluye a quienes hablan portugués o italiano. Su argumento descansa en experiencias compartidas: la mezcla cultural, la memoria, la conversación y la costumbre de reunirse alrededor de una mesa.

    Sanz presenta a Madrid como un lugar de encuentro que puede acoger a quienes llegan sin exigirles que abandonen sus recuerdos. También celebra la presencia del carnaval en la propuesta artística de Shakira.

    Desde su experiencia gaditana, relaciona esa fiesta con las murgas rioplatenses, las comparsas caribeñas y el carnaval brasileño: distintas formas de convertir el humor, la música y la crítica en expresión popular.

    La advertencia sobre la soledad digital

    La tribuna termina con una advertencia sobre el aislamiento que, a su entender, favorecen las pantallas. Frente a esa soledad, el cantante propone recuperar el encuentro cotidiano, la música compartida y la cercanía entre personas. Para Sanz, esa capacidad de reconocerse y acompañarse da sentido a una comunidad latina que no necesita instituciones ni límites territoriales para existir.

    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.