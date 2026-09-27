Beto Cuevas llegó por primera vez a Santiago y convirtió la noche del sábado en un recorrido acústico por diferentes etapas de su carrera, desde los éxitos que marcaron su trayectoria al frente de La Ley hasta sus canciones como solista, en una presentación que se extendió desde las 8:45 de la noche hasta las 10:51.

El escenario de la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao recibió al cantante chileno-canadiense con "La Mitad", canción con la que inició un repertorio que continuó con "Día Cero", "Vuelvo", "Paraíso", "Intenta Amar", "Hombre" y "Animal".

Desde sus primeras palabras, Cuevas encontró un vínculo entre Santiago de los Caballeros y su ciudad natal.

"Estoy en Santiago por primera vez, además que tenemos algo en común. Esta ciudad se llama Santiago y yo nací en Santiago de Chile", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-80603-am-1-a4f6716f.jpeg Concierto de Beto Cuevas en Santiago el 26 de septiembre 2026. (CÉSAR JIMÉNEZ.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/27/whatsapp-image-2026-09-27-at-80603-am-50c98749.jpeg Concierto de Beto Cuevas en Santiago el 26 de septiembre 2026. (CÉSAR JIMÉNEZ.) ‹ >

El artista contó que había podido conocer parte de la ciudad durante su visita, incluido su monumento principal, y agradeció al público por la acogida.

Recorrido musical

"He podido ver un poquito la ciudad, su monumento principal y sus gentes. Sobre todo qué es lo que los caracteriza. Así que muchas gracias por el cariño, el respeto y por estar con nosotros esta noche", manifestó.

Un homenaje al Unplugged de La Ley

Antes de interpretar "Aquí", Cuevas explicó que el espectáculo forma parte de una gira que comenzó el año pasado y que, según sus palabras, ya ha superado las 40 presentaciones en Latinoamérica.

El concepto está relacionado con el histórico "MTV Unplugged" que La Ley grabó en 2001, una producción que marcó una etapa importante en la trayectoria de la agrupación chilena.

"Es un disco homenaje al famoso disco que hicimos con La Ley en el año 2001, en La Ley Unplugged", explicó Cuevas.

Antes de comenzar "Aquí", invitó además a los asistentes a concentrarse en el momento presente.

"Invito a vivir el presente, el hoy, el ahora", expresó.

El recorrido continuó con "Cielo Market", "Prisioneros" y "Fuera de mí", para luego avanzar hacia "Todo es perfecto" y "Krazyworld".

Colaboración con Javi Flores

Uno de los momentos destacados de la

se produjo con la aparición de la cantante

, a quien

presentó como una

que descubrió durante su participación como juez en un

en

.

El cantante contó que quedó sorprendido por sus condiciones vocales y afirmó que, a su juicio, es "la mejor cantante que existe en Latinoamérica".

"Esta chica no se puede perder solamente en un programa de talento, tiene que salir y la tienen que conocer en todo el mundo", dijo Cuevas antes de pedir un aplauso para Flores.

La cantante subió al escenario y participó junto a Cuevas en "Todo es perfecto", una canción nueva creada especialmente para este proyecto y que ambos grabaron como parte de la propuesta acústica.

El artista también comentó con Flores que para ambos era prácticamente su primera experiencia en Santiago de los Caballeros.

Sonidos, música y una pausa para la reflexión

El espectáculo incluyó un segmento identificado como "Raymond", seguido por "La Luna" y un soundbath, momento en el que Cuevas agradeció a los productores del concierto por hacer posible la propuesta y habló sobre el efecto de los sonidos en el estado de ánimo de quienes han presenciado el espectáculo.

Durante esa intervención también destacó el vínculo entre la música y la medicina y agradeció a quienes participan en esta parte de la experiencia.

"La música, lo que hacemos en medicina para nosotros y poder compartirlo contigo que a lo largo de nuestra historia. Tu música ha sido medicina para nosotros literalmente", expresó.

El repertorio continuó con "Enjoy the Silence" y "Háblame".

Más adelante, Cuevas presentó y agradeció a los músicos que lo acompañaron durante la noche, antes de continuar con "Al final", "Mentira", "Tejedores de ilusión" y "Delirando".

Un mensaje sobre la paz

En una de sus intervenciones, el artista también habló sobre la paz y sobre la importancia de los valores al momento de elegir a quienes ocupan posiciones de liderazgo.

"Respeto la opinión de todos, pero me parece que es importante, sobre todo cuando llegue el momento de elegir a los líderes, que se convierten en los líderes de nuestras naciones, que nos elijamos bien, sobre todo por sus valores", manifestó.

Cuevas hizo referencia además a su residencia en Estados Unidos y expresó su posición a favor de la paz.

Un cierre con los clásicos

Para la parte final del concierto, Cuevas reservó canciones especialmente vinculadas a su trayectoria y al repertorio que el público esperaba escuchar.

"Creep" dio paso a "El duelo", uno de los temas emblemáticos de su etapa con La Ley, seguido por "The Corridor" y "Más allá", con los que concluyó la presentación a las 10:51 de la noche.

El espectáculo "Beto Cuevas Acústico" llevó a Santiago una propuesta centrada en la voz, los arreglos acústicos y la cercanía con el público, recuperando canciones de distintas etapas de una carrera que supera tres décadas.

La presentación en el Gran Teatro del Cibao fue el primer encuentro de Cuevas con el público de Santiago, luego de su presentación en Santo Domingo y como parte de una gira que ha llevado el espectáculo a distintos escenarios de Latinoamérica.

Diario Libre había adelantado que la propuesta llegaría a la Ciudad Corazón como un homenaje a la experiencia musical desarrollada por La Ley en su recordado Unplugged de 2001.