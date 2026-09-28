Alejandro Fernández en una noche de música en vivo en Punta Cana
El evento marcó el inicio de una nueva temporada de entretenimiento en Bahía Príncipe Bávaro Resort
El cantante mexicano Alejandro Fernández se presentó en Bahía Príncipe Bávaro Resort, en Punta Cana, en un concierto que reunió a huéspedes, invitados y miembros de la comunidad local.
Como contraparte artística de la noche, el cantautor dominicano Yohan abrió la jornada con una presentación que inició cerca de las 9:00 de la noche.
De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, el artista interpretó "Loco", "Nostalgia", una versión de "Bachata Rosa", de Juan Luis Guerra, y "Villano", canciones que forman parte de su repertorio.
Posteriormente, Alejandro Fernández subió al escenario para interpretar canciones de distintas etapas de su carrera ante el público asistente.
El concierto fue impulsado por Piñero y forma parte de una nueva agenda de actividades culturales y musicales que tendrá como escenario al Bahía Príncipe Bávaro Resort.
Luis González, gerente general del resort, agradeció la asistencia de los invitados y destacó la importancia de abrir estos espacios a propuestas artísticas.
Por su parte, Encarna Piñero, CEO de Piñero, señaló que este tipo de encuentros permiten fortalecer la relación de la empresa con su entorno y aliados.
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- La producción del concierto estuvo a cargo de Jean Carlo Restrepo y su equipo.