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Ricardo Montaner
Ricardo Montaner

Ricardo Montaner se presenta en Altos de Chavón como parte de su gira "El Último Regreso Tour"

El cantante ofreció un concierto de más de dos horas como parte de su gira "El Último Regreso Tour"

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    Ricardo Montaner se presenta en Altos de Chavón como parte de su gira "El Último Regreso Tour"
    Ricardo Montaner en Altos de Chavón. (FUENTE EXTERNA)

    Ricardo Montaner se presentó anoche en el Anfiteatro Altos de Chavón como parte de su gira "El Último Regreso Tour", en un concierto producido por ED Live.

    El cantante inició la presentación con "Yo que te amé" y continuó con canciones como "Será", "A dónde va el amor", "Castillo azul", "El poder de tu amor" y "La cima del cielo".

    Durante el concierto, Montaner también interpretó "El último regreso" y un medley que incluyó "Solo con un beso", "La mujer de mi vida", "Ojos negros", "Yo sin ti", "Yo puedo hacer", "Convénceme", "Resumiendo" y "Quisiera".

    El repertorio incluyó además "Honda", "Déjame llorar", "Me va a extrañar", "Bésame" y "La gloria de Dios". La presentación concluyó con "Tan enamorados".

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    Infografía
    Ricardo Montaner durante el concoerto. (SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN)

    Durante su intervención, Montaner expresó que se siente local cuando se presenta en República Dominicana y habló de su vínculo con el público del país.

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    • El artista tiene prevista una nueva presentación en República Dominicana el 17 de abril de 2027, en la Arena Santo Domingo, también bajo la producción de ED Live.

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