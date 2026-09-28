MTV VMAs 2026: conoce la lista completa de ganadores

La cantante estadounidense Taylor Swift posa en la gala de los MTV Video Music Awards 2026 este domingo, celebrada en el Peacock Theater de Los Ángeles, en la gala se conoció la lista completa de ganadores de los MTV VMAs 2026. ( EFE/ DEVON GUZZIE )

Los MTV Video Music Awards 2026 se celebraron el domingo 27 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, con Snoop Dogg como conductor de la ceremonia. Madonna encabezó la lista de ganadores con siete premios.

Madonna recibió los galardones de Artista del Año, Mejor Colaboración, Mejor Dance, Mejor Fotografía, Mejor Coreografía, Mejor Video de Formato Largo y Mejor Álbum por Confessions II.

Taylor Swift obtuvo el premio a Video del Año por "The Fate of Ophelia" y también ganó Mejor Dirección por "Opalite". Además, recibió el MTV VMA Artist Director Honors, reconocimiento creado este año para distinguir el trabajo de los artistas en la dirección de videos musicales.

BTS ganó tres categorías: Canción del Año y Mejor K-pop, ambas por "Swim", además de Mejor Grupo.

Entre los demás ganadores estuvieron LISA, en Mejor Pop; Sienna Spiro, como Mejor Artista Nuevo; Cardi B y Kehlani, en Mejor Hip-Hop; Bruno Mars, en Mejor R&B; Olivia Rodrigo, en Mejor Alternativa; Bad Bunny, en Mejor Latin; y Ella Langley, en Mejor Country.

Lista completa de ganadores

Video del Año : Taylor Swift — "The Fate of Ophelia"

: — "The Fate of Ophelia" Artista del Año : Madonna

: Canción del Año : BTS — "Swim"

: — "Swim" Mejor Artista Nuevo: Sienna Spiro

Mejor Colaboración : Madonna y Sabrina Carpenter — "Bring Your Love"

: y Sabrina Carpenter — "Bring Your Love" Mejor Pop: LISA — "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi

— "Dream" feat. Kentaro Sakaguchi Mejor Hip-Hop: Cardi B feat. Kehlani — "Safe"

feat. Kehlani — "Safe" Mejor R&B: Bruno Mars — "I Just Might"

Mejor Alternativa: Olivia Rodrigo — "the cure"

Mejor Dance: Madonna — " Confessions II – The Film"

— " – The Film" Mejor Latin: Bad Bunny — "NUEVAYoL"

Mejor K-pop: BTS — "SWIM"

— "SWIM" Mejor Country: Ella Langley — "Choosin´ Texas"

Mejor Dirección: Taylor Swift — "Opalite"

— "Opalite" Mejor Dirección de Arte: PinkPantheress y Zara Larsson — "Stateside"

Mejor Fotografía: Madonna — " Confessions II – The Film"

— " – The Film" Mejor Edición: Sabrina Carpenter — "House Tour"

Mejor Coreografía: Madonna — " Confessions II – The Film"

— " – The Film" Mejores Efectos Visuales: Ariana Grande — "hate that i made you love me"

Mejor Grupo : BTS

: Mejor Video de Formato Largo: Madonna — " Confessions II – The Film"

— " – The Film" Mejor Álbum: Madonna — Confessions II

— Canción del Verano: Ariana Grande — "hate that i made you love me"

Video Vanguard: Nirvana

MTV VMA Artist Director Honors: Taylor Swift

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