Los cantautores dominicanos Daniel Santacruz y EliaCiM unen sus voces en Repetir, una kizomba que transita entre la sensualidad, la atracción y el deseo de volver a vivir un encuentro apasionado.

Con una sonoridad envolvente y el ritmo cadencioso característico de la kizomba, "Repetir" relata esa atracción inevitable entre dos personas para quienes recordar ya no es suficiente y surge la necesidad de volver a encontrarse.

La canción reúne el sello melódico de ambos artistas dentro de una propuesta romántica y bailable que encuentra en la kizomba el vehículo perfecto para contar una historia de deseo, recuerdos y química.

Colaboración artística

La colaboración nace de la admiración mutua y la complicidad artística entre Santacruz y EliaCiM, dos artistas dominicanos que actualmente se encuentran radicados en Miami y cuyas trayectorias han estado estrechamente vinculadas a la composición y a diferentes vertientes de la música latina.

Daniel Santacruz, ganador del Latin GRAMMY®, ha desarrollado una reconocida carrera como cantante, compositor y productor, explorando géneros como la bachata y la kizomba y convirtiéndose en uno de los artistas latinos que ha incorporado este último género de manera consistente dentro de su propuesta musical.

Por su parte, EliaCiM, cantautor dominicano nominado al Latin GRAMMY®, suma a "Repetir" su identidad vocal, lírica y musical, dando como resultado un intercambio interpretativo que refuerza el carácter íntimo y seductor de la canción.

Repetir cuenta además con un video musical grabado en Miami Beach, trasladando al plano audiovisual la sensualidad y complicidad que propone la canción.

Con esta colaboración, Daniel Santacruz y EliaCiM conectan sus respectivas identidades musicales en una canción concebida para sentirse, bailarse y, como su propio nombre invita, repetirse.

y conectan sus respectivas identidades musicales en una concebida para sentirse, bailarse y, como su propio nombre invita, repetirse. Repetir, de Daniel Santacruz y EliaCiM, ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.