"Menteabierta" feliz con su debut ante miles de personas en el Estadio Olímpico con Ramón Orlando

"Menteabierta" y Ramón Orlando durante su presentación en el Estadio Olímpico. ( SUMINISTRADA POR @PATZGUERRERO )

El salsero Menteabierta se presentó el pasado 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde cerró el segmento de Nuevos Salseros del concierto “50 años Ramón Orlando y sus amigos”.

El oriundo de Los Mina compartió el segmento con Jura Valoy y John Salgado. Su participación incluyó la interpretación de “Eso Da Pena”, tema con el que concluyó su presentación.

La sección estuvo dirigida por Wilbert Taveras, productor musical de Menteabierta. Para el cantante, esta fue su primera presentación ante una audiencia de miles de personas.

“Estar frente a tantas personas en un escenario fue algo que nunca había vivido”, expresó el artista.

“Nunca imaginé que mi primera vez ante miles de personas sería en una noche como esta”, añadió.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/el-actor-antonio-banderas-interviene-durante-el-acto-en-el-que-ha-recibido-el-reconocimiento-malaga-2-73d7c20e.jpg El salsero urbano Menteabierta. (SUMINISTRADA POR @PATZGUERRERO)

Más

Menteabierta pertenece al sello La Oreja Media Group y continúa trabajando en la promoción de su propuesta musical.

Leer más Ramón Orlando celebra sus 50 años con una noche histórica en el Estadio Olímpico