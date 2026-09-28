"Menteabierta" feliz con su debut ante miles de personas en el Estadio Olímpico con Ramón Orlando
Compartió con Jura Valoy y John Salgado en el segmento de "Nuevos Salseros" durante el concierto por los 50 años del maestro del merengue
El salsero Menteabierta se presentó el pasado 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde cerró el segmento de Nuevos Salseros del concierto “50 años Ramón Orlando y sus amigos”.
El oriundo de Los Mina compartió el segmento con Jura Valoy y John Salgado. Su participación incluyó la interpretación de “Eso Da Pena”, tema con el que concluyó su presentación.
La sección estuvo dirigida por Wilbert Taveras, productor musical de Menteabierta. Para el cantante, esta fue su primera presentación ante una audiencia de miles de personas.
“Estar frente a tantas personas en un escenario fue algo que nunca había vivido”, expresó el artista.
“Nunca imaginé que mi primera vez ante miles de personas sería en una noche como esta”, añadió.
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- Menteabierta pertenece al sello La Oreja Media Group y continúa trabajando en la promoción de su propuesta musical.