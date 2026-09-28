Pavel y Pamel: dos artistas, una misma conversación y una gran química sobre el escenario

Pamel Mancebo y Pavel Núñez interactúan con el público durante su concierto. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN )

A las 10:00 de la noche, Pavel Núñez y Pamel Mancebo eligieron comenzar juntos. La interpretación de "Si ella me faltara alguna vez", de Pablo Milanés, marcó el tono de "Las 2P": ninguno esperaría su turno fuera de escena.

Durante las dos horas siguientes, sus voces y repertorios se entrelazaron en Hard Rock Café Santo Domingo.

El concierto, presentado por Cultura Pop, encontró su fuerza en esa complicidad. Ante un recinto lleno, ambos cantautores compartieron canciones propias y acompañaron las del otro, pasando de los momentos íntimos a otros de mayor energía sin perder el hilo de la velada.

Pavel alternó distintos formatos, acompañado por la banda y, en algunos momentos, a guitarra y piano. En su recorrido sonaron "Tú en mi vida", "Y así", "El pendejo", "Santiago de frente", "Soñar de frente", "Ando buscando un amor", "Viene gente" y "Paso a paso". Ambos se reunieron también en "Tiene que ver contigo", antes de que Núñez cerrara formalmente el concierto con una combinación de "Qué será de ti" y "Te di".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-90609-am-ecbd08c4.jpeg Pamel y Pavel durante su concierto. (SUMINISTRADA)

Pamel recorrió temas como "La persona equivocada", "Sencillamente", "Por mi parte", «Será», "A los que me han preguntado", "Menor que usted" y "Loca". Uno de los cambios de ritmo llegó con "Devórame": se colocó al frente de la banda para interpretar la canción escrita por su padre, Palmer Hernández, y rendirle homenaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/whatsapp-image-2026-09-28-at-90611-am-7c55486c.jpeg Pamel Mancebo y Pabel Núñlez durante un concierto. (SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO)

Más

Más que una sucesión de éxitos, " Las 2P " permitió escuchar cómo dialogan dos maneras de contar el amor y la vida a través de la canción.

" permitió escuchar cómo dialogan dos maneras de contar el amor y la vida a través de la canción. La producción estuvo a cargo de Concepto Atariva SDQ, dirigida por Fiora Cruz Carretero, y Vibra Productions, de Billy Hasbún.