"Verity", con Anne Hathaway y Dakota Johnson, llegará a los cines dominicanos el 1 de octubre. ( SUMINISTRADA POR LA CINEMATOGRÁFICA BLANCICA )

La adaptación cinematográfica de Verity, novela publicada por Colleen Hoover en 2018, llegará a los cines de República Dominicana el próximo 1 de octubre.

La película, producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Michael Showalter, cuenta con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett en los papeles principales.

La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora contratada para completar una saga literaria luego de que su autora, Verity Crawford, sufre un accidente. Al llegar a la residencia de Crawford, Lowen encuentra un manuscrito que contiene información relacionada con la familia y con hechos que hasta ese momento desconocía.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/vs-f894bf7c.jpg Anne Hathaway y Josh Hartnett en una escena deVerity. (SUMINISTRADA PORCINEMATOGRÁFICA BLANCICA.)

Verity está basada en el libro homónimo de Hoover, publicado en 2018.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/hg8vlrowwaa66rm-1jpg-32af389f.jpeg Dakota Johnson. (CINEMATOGRÁFICA BLANCICA)

La adaptación aborda elementos del thriller psicológico y gira en torno a los límites entre la verdad y la ficción.

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La película llegará a las salas dominicanas bajo la distribución de Cinematográfica Blancica, representante de Sony Pictures en el país.