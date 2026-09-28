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Verity
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"Verity", con Anne Hathaway y Dakota Johnson, llegará a los cines dominicanos el 1 de octubre

La adaptación de la novela de Colleen Hoover es dirigida por Michael Showalter y cuenta también con la actuación Josh Hartnett

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    "Verity", con Anne Hathaway y Dakota Johnson, llegará a los cines dominicanos el 1 de octubre
    "Verity", con Anne Hathaway y Dakota Johnson, llegará a los cines dominicanos el 1 de octubre. (SUMINISTRADA POR LA CINEMATOGRÁFICA BLANCICA)

     La adaptación cinematográfica de Verity, novela publicada por Colleen Hoover en 2018, llegará a los cines de República Dominicana el próximo 1 de octubre.

    La película, producida por Amazon MGM Studios y dirigida por Michael Showalter, cuenta con Anne Hathaway, Dakota Johnson y Josh Hartnett en los papeles principales.

    La historia sigue a Lowen Ashleigh, una escritora contratada para completar una saga literaria luego de que su autora, Verity Crawford, sufre un accidente. Al llegar a la residencia de Crawford, Lowen encuentra un manuscrito que contiene información relacionada con la familia y con hechos que hasta ese momento desconocía.

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    Infografía
    Anne Hathaway y Josh Hartnett en una escena deVerity. (SUMINISTRADA PORCINEMATOGRÁFICA BLANCICA.)

    Verity está basada en el libro homónimo de Hoover, publicado en 2018.

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    Infografía
    Dakota Johnson. (CINEMATOGRÁFICA BLANCICA)

    La adaptación aborda elementos del thriller psicológico y gira en torno a los límites entre la verdad y la ficción.

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    • La película llegará a las salas dominicanas bajo la distribución de Cinematográfica Blancica, representante de Sony Pictures en el país.
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