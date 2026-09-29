Jandy Feliz anuncia su concierto en Santo Domingo con grandes éxitos

l cantautor dominicano Jandy Feliz se presentará el 16 de diciembre en Hard Rock Café Santo Domingo con un espectáculo que recorrerá distintas etapas de su carrera y reunirá los temas que han marcado su repertorio junto con las canciones de su etapa actual.

La propuesta, titulada "Este es Jandy Feliz", tendrá como eje las canciones que han acompañado su trayectoria dentro de la música tropical y romántica latinoamericana.

El público podrá disfrutar de temas como "Procura", "Amor narcótico", "Tócame", "Cariñosa" y "La pasión", pertenecientes a diferentes momentos de su carrera.

"Este es Jandy Feliz" propone un encuentro con las canciones que han acompañado al público durante años, junto a nuevas composiciones que forman parte de su trabajo actual.

El espectáculo reunirá diferentes momentos de la carrera del intérprete y compositor, con un repertorio que también incluye merengue, uno de los géneros presentes en su trayectoria.

La presentación está concebida como una noche para cantar y recordar canciones conocidas por varias generaciones, sin dejar fuera la música que Feliz continúa creando.

El Compromiso, su nueva canción

Entre sus trabajos recientes figura "El Compromiso", tema que continúa la historia planteada en "Amor bonito".

La canción aborda una relación que alcanza una etapa de mayor madurez, cuando el enamoramiento da paso a la decisión de compartir la vida con otra persona.

Con este lanzamiento, Jandy Feliz retoma el merengue y combina la fuerza rítmica del género con una historia de carácter íntimo.

El sencillo se suma a la etapa de creación que desarrolla actualmente el artista, quien continúa trabajando en nuevas composiciones y explorando otras posibilidades musicales.

La producción

La presentación estará a cargo de Roosevelt Martínez y Jandy Feliz, quienes preparan una noche centrada en la música y en el encuentro con el público.

"Este es Jandy Feliz " reunirá canciones conocidas de su repertorio y nuevas composiciones en una presentación que conectará distintas etapas de su carrera con la música que desarrolla actualmente.

Jandy Feliz llevará a escena canciones de tres décadas de trayectoria junto con nuevas composiciones en una noche dedicada a su música.

Las boletas están disponibles a través de tuboleta.com.