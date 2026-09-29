La advertencia de "El Sujeto Oro 24" tras denunciar atraco a su madre y detención de sospechoso. En esta imagen de archivo se ve al exponente posar con su característico estilo urbano. ( ARCHIVO / TOMADA DE INSTAGRAM / @ELSUJETOORO24OFICIAL )

El urbano Johan Manuel Nova, popularmente conocido como El Sujeto Oro 24 utilizó sus redes sociales para hacer público un asalto en la residencia de su madre. Según su publicación, el hecho, que afortunadamente no pasó a mayores gracias a la rápida reacción de la comunidad, culminó con la detención del sospechoso.

De acuerdo con la información ofrecida por el propio exponente a través de Instagram, el incidente se desencadenó cuando un individuo, a bordo de un minibús de transporte público se presentó en la vivienda familiar.

Según él, bajo el pretexto de pedir agua, el hombre logró acceder al interior del inmueble, momento que aprovechó para sustraer un teléfono celular antes de emprender la huida.

La captura ciudadana y la advertencia del urbano

Pese a lograr escapar momentáneamente del lugar, la huida del presunto asaltante se vio frustrada gracias a la intervención de los residentes de la zona. Los vecinos lograron interceptarlo, retenerlo y asegurar el vehículo en el que se transportaba, entregándolo posteriormente a una patrulla de la Policía Nacional.

Actualmente, el individuo se encuentra bajo custodia en el destacamento policial de Felicidad de Los Mina, a la espera de que el Ministerio Público profundice en las investigaciones correspondientes.

Lejos de mantener una postura neutral, El Sujeto Oro 24 emitió un contundente mensaje público en el que advirtió sobre las consecuencias del suceso, asegurando que mantiene bajo su resguardo el vehículo utilizado en el atraco hasta que sea recuperado el dispositivo móvil de su progenitora.

"El que anda en esta guagua atracó personalmente a mi mamá. Subió a la casa, pidió agua; la jugada no le salió bien porque los tigueres míos lo agarraron", indicó

"Le hacemos un llamado contundente a los responsables para que vengan a dar la cara con lo que tengan. Si no aparece el celular, la guagua se queda aquí en Los Mina", advirtió.

Las autoridades policiales continúan con las pesquisas de rigor para esclarecer por completo el hecho y determinar si el detenido cuenta con antecedentes penales o cómplices vinculados al suceso.