Fernando Villalona: merengue y balada en concierto

Fernando Villalona, "El Mayimbe", figura emblemática del merengue dominicano. ( CEDIDA POR FERNANDO VILLALONA )

Fernando Villalona, una de las figuras más destacadas de la música dominicana, será el protagonista del cierre de la programación de octubre en Lungomare, donde ofrecerá un concierto el jueves 29 a las 9:00 pm e interpretará sus grandes éxitos.

La cartelera "Octubre en Lungomare" contempla tres fechas y reúne propuestas vinculadas con el merengue, los clásicos de la música popular y el entretenimiento en Santo Domingo.

La programación comenzará el sábado 17 de octubre con "Los Años Plateados del Merengue", una jornada protagonizada por Tierra Seca y Sin Fronteras.

Tierra Seca ha desarrollado una trayectoria dentro del género y ha compartido escenario con reconocidas figuras de la música popular dominicana. Sin Fronteras, por su parte, alcanzó notoriedad con una propuesta de merengue romántico y canciones que forman parte del repertorio de la música tropical dominicana.

La presentación del sábado 17 permitirá al público reencontrarse con canciones y sonidos asociados a una época de amplia popularidad del merengue.

Clásicos del Sábado

La segunda cita será el sábado 24 de octubre con "Clásicos del Sábado", una propuesta orientada al reencuentro con intérpretes y canciones que forman parte de la memoria musical dominicana.

La jornada busca reunir a distintas generaciones alrededor de un repertorio de canciones conocidas y de amplia permanencia en la música popular.

Fernando Villalona cerrará octubre

El gran cierre de la programación será el jueves 29 de octubre con Fernando Villalona, conocido como "El Mayimbe", quien llegará a Lungomare para ofrecer un concierto basado en sus grandes éxitos.

Villalona es una de las figuras más reconocidas de la historia del merengue dominicano. Su trayectoria comenzó desde muy joven y posteriormente formó parte de Los Hijos del Rey antes de desarrollar una extensa carrera como solista.

Durante décadas, el artista ha construido un repertorio que incluye canciones como "Tabaco y ron", "Celos", "Te amo demasiado", "La hamaquita", "Dominicano soy", "Sonámbulo" y "Carnaval (Baile en la calle)".

A ese repertorio se suman otros temas que han acompañado distintas etapas de su carrera y que forman parte de la memoria musical de varias generaciones de dominicanos.

Trayectoria de Villalona

Fernando Villalona nació en Montecristi y creció en Loma de Cabrera, provincia Dajabón. Desde su adolescencia mostró sus condiciones para la música y posteriormente inició una carrera que lo convirtió en uno de los intérpretes emblemáticos del merengue.

Su trayectoria ha estado vinculada a diferentes etapas de la música dominicana y ha incluido incursiones en géneros como la balada, el bolero y la bachata.

El concierto del jueves 29 representa el cierre de una cartelera que apuesta por recuperar el contacto del público con grandes canciones y artistas de la música dominicana.

La cartelera comenzará el sábado 17 con Tierra Seca y Sin Fronteras, continuará el sábado 24 con Clásicos del Sábado y concluirá el jueves 29 con Fernando Villalona.

La presentación de El Mayimbe será el cierre de la agenda y permitirá al público disfrutar en vivo de los éxitos que han marcado la trayectoria del artista.

Lungomare apuesta así por una programación centrada en la música dominicana, el merengue y los clásicos, con Fernando Villalona como figura principal del cierre de octubre.

Todos los conciertos están pautados para las 9.00 pm Es una producción del empresario artístico Raphy D´Oleo.