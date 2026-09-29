Shakira en Madrid y Techy en RD: las residencias están cambiando la manera de vivir los conciertos

Techy y Shakira, durante una presentación. Ambas artistas han apostado por las residencias musicales como formato de conciertos. ( CEDIDA POR EQUIPO DE TECHY, AUTORA: BRENDA MARVAS / ARCHIVO EFE )

El ecosistema del entretenimiento contemporáneo vive una mutación profunda. Frente a la fatiga del macroconcierto estandarizado y el gigantismo de los grandes estadios, la industria musical global ha encontrado un nuevo santuario en el formato de residencia artística.

El fenómeno, que antaño respondía casi de manera exclusiva a la lógica de Las Vegas, se ha redefinido como una experiencia cultural total.

Los precedentes internacionales más recientes son elocuentes: la monumental residencia “No me quiero ir de aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico (El Choli), donde agotó treinta funciones consecutivas entre 2025 transformando el recinto en un manifiesto estético y cultural de la identidad boricua.

Y, más recientemente, la imponente ciudad temática erigida por Shakira en el espacio Iberdrola Music de Madrid con su residencia en Macondo Park para Las mujeres ya no lloran World Tour, un despliegue arquitectónico e inmersivo inspirado en el realismo mágico de Gabriel García Márquez.

Ambos hitos demostraron que la residencia contemporánea no es meramente un concierto prolongado, sino una obra de sitio específico: un pacto de complicidad donde el artista suspende la frenética lógica de la gira para habitar un espacio, domesticarlo y ofrecer al público una vivencia irrepetible.

En sintonía con esta corriente global, la República Dominicana atraviesa un momento de audaz madurez creativa. Sus creadores han comenzado a apropiarse del formato de residencia y de las temporadas escénicas conceptuales, dotándolas de una impronta criolla que dialoga entre la raíz tradicional y la vanguardia más sofisticada.

La geografía musical dominicana ha demostrado que la búsqueda de la intimidad y la permanencia temporal en un escenario responde a una necesidad artística urgente: reducir la distancia entre el creador y su audiencia.

Techy y el umbral de la cercanía en “Experiencia chula”

La cantautora Techy, nominada al Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Merengue / Bachata por su aclamada producción “Chula”, representa la cúspide de esta tendencia en el circuito actual.

Al anunciar su residencia durante el mes de octubre en Velvet (The Green Room RD, Santo Domingo), la artista recupera la semilla de su recordada primera residencia en el Studio Theatre de hace ocho años.

La “Experiencia chula” propone un formato de cupo rigurosamente limitado, concebido como una comunión donde confluyen la música en directo, con banda completa recorriendo un caleidoscopio genérico que abarca el pambiche, la bachata, el bolero, el palo y el merenhouse, las historias íntimas tras cada composición, la agudeza del stand-up y dinámicas interactivas donde el público asume el poder curatorial del repertorio.

Es la deconstrucción del concierto tradicional para convertirlo en una sala de estar compartida.

Sandy Gabriel: laboratorio musical

El concepto tampoco pertenece exclusivamente al pop, al merengue o a la música urbana.

En septiembre de 2026, el saxofonista dominicano Sandy Gabriel anunció Sandy Gabriel Jazz Residence, una serie de seis encuentros programados entre octubre y diciembre en The Green Room RD, en Santo Domingo.

Las fechas son el 8 y 22 de octubre; 5 y 19 de noviembre; y 1.º y 17 de diciembre. La propuesta contempla músicos y cantantes nacionales e internacionales y plantea una programación diferente para cada noche.

Juan Luis Guerra: el pionero del prestigio en el Caribe

El maestro Juan Luis Guerra anticipó la dimensión de este formato al protagonizar, en 2020, su exclusiva residencia en el Hard Rock Hotel Punta Cana, con cuatro conciertos interrumpidos por la pandemia y el clima.

Al asociar su figura universal con un concepto de estadía escénica programada, el cantautor no solo redefinió el estándar del entretenimiento de lujo en el polo turístico del país, sino que legitimó al Caribe como un escenario capaz de albergar temporadas artísticas de alta alcurnia internacional.

Jandy Ventura y el fervor patrimonial de “Johnny Vive”

La memoria como trinchera estética tuvo su manifestación más vibrante con la residencia “Johnny Vive” (o Johnny Vive: La Residencia), llevada a cabo por Jandy Ventura (“El Legado”) todos los sábados de marzo de 2025 en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua.

La temporada funcionó como un sofisticado ejercicio de arqueología cultural y afectiva, recreando elementos del hogar de la leyenda del merengue, Johnny Ventura, y elevando el género tradicional a una categoría escénica de rigurosa excelencia y alta calidad dramática.

Covi Quintana y la deconstrucción inmersiva de “Los colmados”

Aunque estructurada bajo el concepto de una temporada de conciertos temáticos, la cantautora nominada al Latin Grammy Covi Quintana revolucionó la narrativa del directo a finales de 2025 con su gira “El colmado” en Casa de Teatro.

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Bajo la producción de Ceteinvita y Focus Entertainment, y arropada por invitados de la talla de Andrés Cepeda, Pamel y Juan Vegas, la artista tradujo la estética de su disco a una experiencia inmersiva.

Aventura y Romeo Santos: “Cerrando ciclos”

Aunque no se trató de una residencia de club al estilo tradicional, en diciembre de 2024 el fenómeno del directo dominicano alcanzó una cúspide histórica cuando Romeo Santos y el grupo Aventura hicieron historia al presentarse en tres ocasiones en el exigente escenario del Estadio Olímpico Félix Sánchez de Santo Domingo.

Bajo la producción de SD Concerts, la gira de despedida “Cerrando ciclos” congregó una asistencia estimada de más de 150,000 personas en total durante las tres noches.

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Cardi B: residencia urbana en Las Vegas

Aunque la República Dominicana cuenta con grandes exponentes locales, el fenómeno de las residencias en la música urbana también lleva sangre dominicana en la cúspide internacional. En 2019, la estrella mundial de origen dominicano Cardi B hizo historia al firmar su primera gran residencia de conciertos en Las Vegas con el Palms Casino Resort.

Su propuesta en el complejo KAOS consistió en una serie exclusiva de 5 a 6 conciertos de alta energía enfocados en la vida nocturna, respaldados por bailarines, múltiples cambios de vestuario y una vanguardista cabina de DJ giratoria en 360 grados.

Con estos shows queda demostrado que las residencias y temporadas estables en la República Dominicana configuran un nuevo mapa sonoro: uno donde la música deja de ser un producto de consumo fugaz para convertirse en un territorio habitable, un refugio donde la identidad se celebra cara a cara.

¿Qué es una Residencia Musical? Una residencia musical es una serie de conciertos que un artista o grupo realiza de forma exclusiva en un mismo recinto y ciudad durante un periodo prolongado, subvirtiendo la lógica de las giras itinerantes. En este modelo, es el público quien viaja hacia una sede fija, propiciando características únicas. Al no tener que desmontar y trasladar equipos constantemente, los creadores diseñan despliegues arquitectónicos y visuales de alta complejidad. Reduce de manera drástica el desgaste físico que implica recorrer el mundo en cortos intervalos. Funciona como un potente motor para el turismo, la hostelería y el comercio de la ciudad anfitriona. Nacido y consolidado durante décadas en los hoteles y casinos de Las Vegas con leyendas como Elvis Presley, Elton John o Britney Spears, este formato ha sido adoptado y reinventado recientemente por estrellas pop y urbanas de la talla de Adele, Shakira o Bad Bunny para transformar sus temporadas de conciertos en experiencias de sitio específico.