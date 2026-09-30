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Joe Blandino
Joe Blandino

El dominicano Joe Blandino lleva su música a escenarios de Disney

El músico forma parte desde 2022 de las propuestas musicales de Soul y French Quarter

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    El dominicano Joe Blandino lleva su música a escenarios de Disney
    El músico dominicano Joe Blandino posa con su peculiar estilo. (FOTO SUMUNISTRADA POR EL EUIPO DE JOE BLANDINO.)

    El músico dominicano Joe Blandino forma parte desde 2022 de las propuestas musicales que se presentan en espacios de Disney, donde interpreta jazz, Latin Jazz, blues y otros géneros.

    Blandino se presenta en Soul, espacio inspirado en la película de Disney y Pixar, y en French Quarter, ambientado en el histórico barrio de Nueva Orleans y vinculado a tradiciones musicales como el jazz y el blues.

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    Infografía
    Foto sumunistrada por el euipo de Joe Blandino.

    Antes de incorporarse a Disney, el músico participó en la Estudiantuna de Guanajuato, en México, agrupación en la que se desempeñó como contrabajista, guitarrista y cantante. Según su trayectoria, fue el primer extranjero en integrar esta agrupación, bajo la dirección del maestro José Manuel Amézquita Huerta.

    • Su experiencia en distintos escenarios le ha permitido desarrollar una propuesta que combina el jazz y otros géneros con elementos de su formación musical dominicana.

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    Actualmente, Blandino continúa sus presentaciones en los espacios de Disney, donde mantiene activa su labor como músico y representa parte de la presencia dominicana en estos escenarios internacionales.

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