El dominicano Joe Blandino lleva su música a escenarios de Disney
El músico forma parte desde 2022 de las propuestas musicales de Soul y French Quarter
El músico dominicano Joe Blandino forma parte desde 2022 de las propuestas musicales que se presentan en espacios de Disney, donde interpreta jazz, Latin Jazz, blues y otros géneros.
Blandino se presenta en Soul, espacio inspirado en la película de Disney y Pixar, y en French Quarter, ambientado en el histórico barrio de Nueva Orleans y vinculado a tradiciones musicales como el jazz y el blues.
Antes de incorporarse a Disney, el músico participó en la Estudiantuna de Guanajuato, en México, agrupación en la que se desempeñó como contrabajista, guitarrista y cantante. Según su trayectoria, fue el primer extranjero en integrar esta agrupación, bajo la dirección del maestro José Manuel Amézquita Huerta.
- Su experiencia en distintos escenarios le ha permitido desarrollar una propuesta que combina el jazz y otros géneros con elementos de su formación musical dominicana.
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Actualmente, Blandino continúa sus presentaciones en los espacios de Disney, donde mantiene activa su labor como músico y representa parte de la presencia dominicana en estos escenarios internacionales.