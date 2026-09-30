Pavel Núñez estrenará "Cierra bien tus ojos" este viernes

Pavel Núñez estrenará este viernes "Cierra bien tus ojos", una canción con letra de Manuel Ulises Bonnelly Vega, música de Mario Díaz Arias y arreglos de Juan Valdez Ybet. ( DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO )

Hay canciones que comienzan con una melodía y otras que nacen primero de una historia, una frase o incluso de una colaboración inesperada. Esta vez, Pavel Núñez vuelve a encontrarse con su público con una nueva propuesta que, además de llevar su voz, reúne a tres nombres detrás de su creación.

El cantante dominicano anunció en sus redes sociales el lanzamiento de su nuevo tema "Cierra bien tus ojos", una canción que estará disponible desde este viernes 2 de octubre en las principales plataformas digitales.

"Con mucha ilusión les cuento que el 2 de octubre llega ´Cierra bien tus ojos´", compartió el artista al dar a conocer la noticia a sus seguidores, a quienes también agradeció por acompañarlo en este nuevo capítulo musical.

Una canción con varias firmas

La letra de "Cierra bien tus ojos" fue escrita por Manuel Ulises Bonnelly Vega, jurista y juez del Tribunal Constitucional, quien también ha desarrollado una faceta como autor de canciones.

La música, en tanto, lleva la firma del compositor Mario Díaz Arias, mientras que los arreglos estuvieron a cargo de Juan Valdez Ybet. Una combinación que suma distintas sensibilidades detrás de una canción que Pavel Núñez presentará oficialmente al público esta semana.

Y hay un dato que hace todavía más curiosa esta colaboración: Bonnelly Vega no es nuevo en el mundo de la composición musical. A lo largo de los años ha escrito canciones para artistas dominicanos como Frank Ceara, Maridalia Hernández y Henry García, además de Pavel Núñez.

Así, "Cierra bien tus ojos" llega no solo como un nuevo lanzamiento en la trayectoria de Pavel, sino también como otro encuentro entre la música y la escritura de canciones.

Ahora solo queda esperar al viernes para escuchar cómo suenan juntas estas firmas y descubrir qué historia tiene para contar "Cierra bien tus ojos".