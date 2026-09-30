El maestro Pengbian Sang es bien conocido en la industria musical de la República Dominicana. Su trayectoria muestra una búsqueda constante de nuevas propuestas con su agrupación. Retro Jazz celebra 15 años de existencia, en ese tiempo se han convertido en un referente de la buena música, latin jazz, merengue, bachata, son y otras fusiones.

Para conmemorar el aniversario, el maestro Pengbian Sang convoca una gran celebración el sábado 10 de octubre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, que contará con un amplio elenco musical.

—¿Cómo surge la idea de celebrar estos 15 años con una producción de esta magnitud?

Para nosotros, como ya decíamos antes de iniciar la entrevista, esto es un reto enorme. La sala es la principal del Teatro Nacional. Nos hemos presentado allí antes, pero siempre en eventos de otras instituciones. Esta es la primera vez que la vamos a producir nosotros mismos. Tú sabes que eso ya es jugar en grandes ligas. Además, se nos ocurrió hacerlo con una orquesta. Junto a la banda habrá una orquesta de 30 músicos, dirigida por el maestro Junior Basurto.

Eso implica que hacer arreglos, en los que ya estamos metidos de lleno. Y, modestia aparte, están quedando muy buenos, porque son los mismos que hicimos para el Cancionero Dominicano, pero ahora con una mayor orquestación.

Es otro color: a veces suena majestuoso, a veces dramático. Pero también hay un costo. Una orquesta de 30 músicos es una nómina grande, hay que ensayar y mover el equipo de sonido para una orquesta tan grande. Todo se multiplica, pero creo que vale la pena. Es un sueño para mí, personalmente. He orquestado mucho antes, pero esta es la primera vez que lo hago para mí.

—Mencionaba que esa fue la razón por la que nació Retro Jazz...

Exacto. Retro Jazz, para mí, ha sido mi escape como arreglista, porque yo soy el cliente y también el artista. Entonces, a los únicos que tengo que complacer son mis compañeros del grupo. Si nosotros estamos contentos con lo que hacemos, lo llevamos adelante.

Si vende o no, ya es secundario. Lo importante es que estemos satisfechos y orgullosos de lo que hacemos, y por eso nos metimos en este concierto enorme. Queremos darnos ese gustazo y vamos a dar trancazos, porque andamos con el cuchillo en la boca buscando patrocinio y vendiendo boletas. Tú sabes cómo es, no es nada fácil.

Esta producción reunirá a varios intérpretes que han pasado por la banda, que también ha sido una escuela de talento.

—¿Cuál es su reflexión desde el momento en que decidió lanzarse a esta aventura?

Tu pregunta me recuerda a mi papá, que en paz descanse. Siempre decía que "el que persevera triunfa". El jazz no es una música de masas; en otros países tiene mucho más público, pero, en general, es una música que no es masiva. No es la única música que me gusta, pero es la que más satisfacción me da. Creo que el verdadero artista busca complacer su necesidad creativa.

Nunca pensé que llegaríamos a los 15 años, lo digo con toda honestidad. Cuando el grupo empezó, la idea era: "Vamos a ir haciendo esto, a ver si alguien más se interesa en escucharnos".

Así comenzamos, con Jazz Dominicana, con nuestro amigo Fernando Rodríguez de Mondesert, que nos abrió la puerta. En la primera presentación vino alguien y dijo: "El disco, yo quiero comprarlo".

Laura Rivera, que estaba a mi lado, se quedó mirándome porque no teníamos disco; era la primera presentación. Nos preguntaron cuándo iba a salir el disco y yo dije que no estábamos en eso, que no lo habíamos pensado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/pengbian-sang-91ab7e0d.jpg (CEDIDA POR CARLOS RAÚL ESTRELLA RUIZ)

"El jazz no es la única música que me gusta, pero es la que más satisfacción me da " Pengbian Sang Productor, arreglissta y director “

—Más allá del calor en los conciertos y las producciones, ¿qué otra retroalimentación han recibido en estos 15 años?

Ahora se me ocurre una cosa que me da mucha satisfacción: cuando revisamos a los compositores para algunos lanzamientos. Mi hija y yo buscábamos videos viejos de los primeros lanzamientos y encontramos algo que me llegó al corazón: un video con Anthony Ríos.

Sabes que Anthony Ríos murió hace varios años; no recordábamos ese video, que se subió a las plataformas hace dos días en versión acústica.

El trabajo quedó excelente. Al final del video, Anthony Ríos me habla y me agradece por lo que hice con su canción. Que Anthony Ríos, con tanto talento y trayectoria, te dé las gracias es como pasar una semana sin dormir.

Algo parecido me pasó con Charlie Sierra, el autor de "Dile". Conocí a Charlie Sierra, nos hicimos amigos y, cuando hicimos "Dile", Charlie Sierra me dijo que nunca imaginó que su canción llegara a eso. Que el propio compositor, Charlie Sierra, te agradezca por tratar su canción de forma distinta es el mejor elogio.

—Musicalmente, ¿qué le ha permitido esta experiencia de 15 años? ¿Diría que en algún momento salió de su zona de confort?

Qué buena pregunta. Yo diría que el Retro Jazz de 2026, quince años después, sigue con la esencia del grupo que empezó sin muchas expectativas, pero también ha evolucionado.

Cuando hicimos nuestras dos primeras producciones, viajamos a Colombia y a varios festivales de jazz. El primer festival al que fuimos fue en Barranquilla. Llegamos, nos la estábamos comiendo, tocamos "La ventanita", la gente allí adora a Sergio Vargas y cantó con nosotros. Hicimos una versión de bossa nova, cantamos canciones conocidas y la gente respondió muy bien.

Alguien nos preguntó: "¿Y cuándo van a hacer algo con ritmo dominicano?". Esa pregunta nos despertó. Decíamos que tocar en República Dominicana era una novedad, porque allí convertimos merengue en bossa nova, en swing, en funk, en blues.

Pero cuando salíamos de allá, la gente ya tenía una expectativa. Entonces sentimos la obligación de empezar a incorporar colores dominicanos, sin convertirnos en un grupo de merengue. Hay mucho merengue bueno, mejor que nosotros, y no queremos copiarlo.

Así nació la versión de "Para quererte" en pambiche, un pambiche muy a lo Retro Jazz. Le hicimos "Ga-gá" a una canción de Bobby Guerra, pero siempre con colores dominicanos.

No nos convertimos en un grupo folclórico; seguimos siendo un grupo de jazz, pero con colores dominicanos en la composición y en algunos matices. No siempre, pero esa evolución nos ha obligado a crecer mucho como músicos.