Félix D´Oleo anuncia su concierto "Bohemio siempre"

Félix D'Oleo presentará el concierto "Bohemio siempre". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

El cantautor dominicano Félix D´Oleo regresará a Lungomare el próximo sábado 10 de octubre para protagonizar el concierto Bohemio siempre, una presentación pautada para las 9:00 de la noche que se suma a la atractiva cartelera de entretenimiento preparada para este mes.

Cada vez que D´Oleo se presenta en el establecimiento, el público responde con una asistencia a casa llena, consolidando sus actuaciones como una de las propuestas de mayor conexión con los amantes de la música romántica y bohemia en la capital.

En julio pasado, el artista compartió escenario con el maestro Manuel Tejada durante una presentación por el Día del Padre que llenó el establecimiento. Aquella noche interpretó temas como Soy como soy, Se fue, Murmullos, Hoy somos una canción, Me falta todo y Yo pierdo.

Con Bohemio siempre, D´Oleo volverá a encontrarse con sus seguidores en un espectáculo centrado en las canciones que han marcado su trayectoria artística y que mantienen su conexión con distintas generaciones.

El cantautor es conocido por temas como Soy como soy, Se fue y Murmullos, canciones que forman parte de su repertorio y que han acompañado sus presentaciones en vivo.

Una cartelera variada para octubre

La propuesta apuesta por la cercanía entre el artista y el público, en una noche concebida para disfrutar de la música romántica en un ambiente de entretenimiento.

El concierto de Félix D´Oleo forma parte de la programación de octubre de Lungomare, que incluye otras presentaciones dedicadas a la música dominicana.

La agenda continuará el sábado 17 con "Los Años Plateados del Merengue", protagonizado por Tierra Seca y Sin Fronteras; seguirá el sábado 24 con "Clásicos del Sábado" y concluirá el jueves 29 con un concierto de Fernando Villalona, conocido como "El Mayimbe". Las presentaciones están programadas para las 9:00 de la noche.

Con esta oferta, Lungomare refuerza su propuesta como escenario para el entretenimiento en Santo Domingo, con una programación que reúne balada, bohemia, merengue y clásicos de la música popular.

Las boletas están a la venta a través de LungoTickets.