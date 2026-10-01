Romeo Santos, Prince Royce y Dalvin La Melodía estrenan el video musical de "Menor"

Los artistas Prince Royce, Dalvin La Melodía y Romeo Santos. ( FOTOGRAFÍA SUMINISTRADA POR SONY MUSIC LATAM )

Romeo Santos y Prince Royce estrenaron este jueves el video oficial de "Menor", una colaboración con el dominicano Dalvin La Melodía que incorpora además una participación especial de la artista urbana La Insuperable.

El video musical está disponible en YouTube.

El audiovisual, dirigido por Fred Focus, narra los desafíos y las emociones que acompañan el desamor, informa Sony Music Latam.

Con "Menor", Romeo Santos y Prince Royce amplían el alcance de Better Late Than Never, la producción que reúne a ambos artistas en un proyecto dedicado a la bachata y que ahora suma un nuevo lanzamiento audiovisual.

Santos y Prince Royce continúan llevando su espectáculo a distintos escenarios de Latinoamérica como parte de su histórica gira mundial "Mejor Tarde Que Nunca".

En una información sobre el lanzamiento, Sony Music Latam indica que la próxima parada de la gira será este 2 de octubre en Bogotá, Colombia, seguida de una serie de presentaciones en México durante el mes de octubre, incluyendo Mérida, Puebla, Querétaro, Toluca, Ciudad de México y Zapopan, Guadalajara, entre otras fechas anunciadas.

Un nuevo paso para Dalvin La Melodía

Para Dalvin La Melodía, el lanzamiento representa una colaboración con dos de los artistas dominicanos de mayor reconocimiento internacional dentro del género y llega en medio del crecimiento de su exposición musical.