Yiyo Sarante se une a ONErpm para seguir impulsando su carrera a nivel internacional

La multinacional ONErpm anunció la firma del artista Yiyo Sarante. ( CEDIDA POR EL EQUIPO DE YIYO SARANTE )

La multinacional ONErpm anunció la firma del artista Yiyo Sarante, uno de los máximos exponentes de la salsa en República Dominicana, quien se suma al roster global de la compañía.

Con más de 16 millones de oyentes mensuales en plataformas digitales, Sarante llega a ONErpm respaldado por un catálogo que ha marcado su presencia en los charts de la región.

Con esta alianza, ONErpm reafirma su compromiso con el desarrollo de la salsa como género de proyección internacional, aportando su modelo 360° de distribución, marketing y analítica de datos al proyecto artístico de Sarante.

Su sencillo "Corazón de Acero" acumula 1,492 días en el chart de Spotify Colombia, mientras que en República Dominicana permaneció 1,923 días, alcanzando el puesto #49.

De su lado, "Manos de Tijera" se consolidó como uno de sus mayores éxitos: 749 días en el chart de Spotify Colombia y un histórico paso de 111 días en el chart de RD, donde llegó al #4. En YouTube, el tema supera las 363 millones de reproducciones.

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ONErpm está construyendo el sello discográfico del futuro, aprovechando la tecnología, estrategias de marketing personalizadas pero escalables y estructuras de acuerdos innovadoras, respaldadas por 600 profesionales en más de 40 países.

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