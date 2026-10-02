Mayimba Music anuncia que "El perdedor" alcanza el #1 en salsa

LeKastro, artista de raíces dominicanas criado en Brooklyn, interpreta "El perdedor" con su propuesta musical de sonido "avant-tropical". ( CEDIDA POR MAYIMBA MUSIC )

El sello discográfico Mayimba Music anunció que El perdedor, el segundo corte musical de promoción de su proyecto Aventura Tumbao, ha alcanzado la posición #1 en el chart general de salsa de Monitor Latino en la República Dominicana, consolidándose como el tema más tocado y solicitado en las emisoras radiales del país en este género.

La interpretación de El perdedor corre a cargo de LeKastro, un artista de raíces dominicanas criado en Brooklyn, cuyo sonido "avant-tropical" disuelve magistralmente la línea entre la nostalgia y la innovación.

Bajo la dirección del productor y arreglista Pedro Jesús, esta versión transforma la icónica bachata de Aventura en una pieza de salsa sofisticada, fusionando elementos de la tradición cubana con matices urbanos del Bronx.

De la producción

La ejecución musical cuenta con un equipo de primer nivel, incluyendo a Diego Camacho (percusión), Dante Vargas (trompeta), Alex Zapata (trombón) y Giovanni Machuca (piano y bajo). El video musical oficial y el sencillo ya se encuentran disponibles en todas las plataformas digitales.

Lanzado originalmente el pasado 20 de mayo, el álbum Aventura Tumbao rinde homenaje a nueve composiciones brillantes de Romeo Santos que han cautivado a audiencias por casi tres décadas. Tras el éxito del primer sencillo, La Curita interpretado por Ana Soto, El Perdedor se posiciona como el nuevo favorito del público por su interpretación moderna.

Coronarse en el puesto #1 del renglón salsa ratifica la trascendencia de la propuesta musical de Mayimba Music .

. Próximamente, LeKastro estará de visita en el territorio nacional para llevar a cabo una extensa gira promocional, que incluirá presentaciones en vivo y entrevistas en diversos medios de radio y televisión.