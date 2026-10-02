Dos maneras de vivir la música este finde

Rawayana posa durante la ceremonia de los Latin Grammy. ( EFE/EVA MARIE UZCÁTEGUI )

Si este fin de semana quieres salir de la rutina, cantar y dejarte llevar por la música, hay dos propuestas que llegan con estilos muy diferentes: una apuesta por la energía de un gran concierto y otra por la cercanía, las historias y la complicidad con el público. Dos maneras de vivir la música y, de paso, convertir una salida cualquiera en un buen recuerdo.

Fiesta en Santiago

Este viernes y sábado 3 de octubre, Rawayana llega a la Arena del Cibao, en Santiago, con su gira "¿Dónde es el after? Tour", bajo la producción del empresario Gamal Haché.

La agrupación venezolana llega con las canciones de su más reciente álbum, ¿Dónde es el after?, una producción de 23 temas que propone un viaje sensorial y combina sus característicos sonidos caribeños con influencias de reggae, funk, soul, house y rock.

El concepto del disco parte de una idea sencilla: esa búsqueda constante de experiencias que logren sorprendernos y llevarnos un poco más allá de lo conocido. Y esa misma intención la trasladan al escenario, donde la música se convierte en una experiencia para compartir y disfrutar en grupo.

En su presentación en Santiago, la banda mezclará canciones del nuevo disco con temas de su repertorio anterior, en un espectáculo pensado para bailar y disfrutar de esa energía que caracteriza sus presentaciones en vivo.

Beto Montenegro, vocalista y líder de Rawayana, ha descrito esta gira como una invitación a "soñar juntos sobre el futuro" y explorar nuevas posibilidades a través de la música.

A esto se suma una propuesta escénica que busca convertir cada concierto en una experiencia inmersiva, con ritmos caribeños y elementos de música electrónica.

Con una trayectoria internacional que incluye presentaciones en América Latina, Europa y Estados Unidos, Rawayana ha construido una identidad propia a partir de la mezcla de géneros.

Sus conciertos se caracterizan por una fuerte conexión con el público y por esa combinación de sonidos que permite pasar del reggae al funk, del rock a los ritmos caribeños, sin perder el hilo de la fiesta.

Así que, si el plan es reunirse con amigos y terminar la noche cantando, esta puede ser una de las opciones del fin de semana.

Viernes y sábado. Gran Arena del Cibao. Boletas en Uepa Tickets.

Experiencia cercana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/01/whatsapp-image-2026-10-01-at-42057-pm-1-2d2670d9.jpeg (CEDIDA POR LA ARTISTA)

Para quienes prefieren un plan más íntimo, Techy estrena durante octubre la "Experiencia Chula", una residencia de conciertos en Velvet Room y de cupo limitado, en la que presentará por primera vez en vivo, junto a su banda completa, las canciones de su más reciente producción, "Chula".

La propuesta irá más allá de un concierto tradicional.

Entre canción y canción, la artista compartirá historias detrás de sus temas, habrá dinámicas con el público y también momentos de stand-up.

La idea recupera la sensación de cercanía que Techy disfrutó hace ocho años, cuando tuvo su primera residencia en Studio Theatre, una etapa que recuerda como una de sus favoritas precisamente por la libertad que le permitía interactuar con quienes estaban frente al escenario.

En esta ocasión, esa cercanía volverá a ser parte central del espectáculo.

Techy busca que el público no solo escuche las canciones, sino que conozca un poco más de las historias que hay detrás de ellas y participe activamente en la noche.

Y hay un detalle que hace todavía más particular la experiencia: el público podrá escoger algunas de las canciones que quiere escuchar. Así, además de los temas de "Chula", podrán sonar éxitos como "Nada", "Hombre malo", "Te voy a enamorar", "Cariñito" o "Peligroso".

El álbum "Chula" reúne 12 canciones inéditas de su autoría y recorre distintos sonidos dominicanos y caribeños, desde el merengue y el pambiche hasta el típico, la bachata, el bolero, el palo, la balada, el merenhouse y el mambo.

La diversidad de géneros forma parte de una producción en la que la artista explora sus raíces desde una mirada personal y, al mismo tiempo, abre espacio para nuevas posibilidades dentro de su propuesta musical.

Entre sus canciones destaca "Él sabe", una colaboración con Fefita La Grande que conecta a dos generaciones de intérpretes dominicanas y suma otro guiño a la tradición musical del país.

La producción, además, ha recibido una nominación en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata, la tercera de Techy y la primera para una de sus producciones discográficas.

Con "Experiencia Chula", la artista apuesta por recuperar esa sensación de estar en una sala pequeña, cerca del artista, donde cada canción puede dar pie a una historia y cada interacción puede convertirse en parte del espectáculo. Un formato para quienes disfrutan los conciertos sin tanta distancia entre el escenario y el público. b

Domingo, 7:00 pm, Velvet Room. Boletas en Ticketmax.