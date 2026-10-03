Rawayana regresa a RD y enciende la noche con un 'after' en Santiago

Alberto "Beto" Montenegro, voz principal de la banda venezolana Rawayana, puso al público a corear sus éxitos en la Gran Arena del Cibao. ( CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES )

Rawayana regresó por segunda vez a República Dominicana con una propuesta que fue más allá de un concierto. Esta vez llevó su espectáculo a la Gran Arena del Cibao, en Santiago, donde convirtió la noche en una fiesta de música, baile y manifestación.

A las 9:25 de la noche, Beto Montenegro apareció sobre el escenario con su cabello rizado, pantalón gris, camiseta con un diseño de guardia, calipsos y gafas negras. Lo acompañaban dos bailarinas, mientras el escenario simulaba una discoteca con tres sofás, una mesa en el centro y luces LED rosadas y azules.

La banda venezolana está integrada por Alberto "Beto" Montenegro, en la voz principal y la guitarra; Antonio "Tony" Casas, en el bajo; Andrés "Fofo" Story, en la batería, y Alejandro "Abeja" Abeijón, en la guitarra. Para esta presentación en Santiago también contaron con la participación de un percusionista dominicano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-111755-am-a2ded103.jpeg Rawayana llegó a Santiago con su gira Dónde es el after?. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Música y manifestación

El espectáculo comenzó con Soltero continuó con Bienvenidos a la tierra, Break, Naguará, colaboración junto a Elena Rose, Me pasa, La noche que no hubo Uber y Reyimiller.

Después de este último tema, Beto se dirigió por primera vez al público.

"Qué linda energía se respira esta noche. Muchísimas gracias por estar aquí", expresó antes de invitar a los presentes a participar en el ejercicio de manifestación que ha acompañado la gira.

Luego sonaron 30K, 911 y Cimarrón. En esta última, Tony Casas subió al escenario a sus dos hijos. La niña se robó la atención del público, mientras su hermano se mostró más tímido.

La primera parte continuó con Véngase, Funki Fiesta, Binikini, Feriado, Hora Loca, Mimir y Jam Band.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-111754-am1-4344a0d1.jpeg Rawayana armó el verdadero after en la Gran Arena del Cibao. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Un after con sabor dominicano

El ambiente cambió cuando Rawayana pasó al escenario B, donde se armó el verdadero after. Varios fanáticos subieron a bailar junto a los integrantes de la banda.

Se presta, Conga, Bendito, Besos ricos, Game Over, High Remix y Bailando por ahí formaron parte de este segmento, que también incluyó Bajo Mundo, de Bulin 47.

La banda continuó con Vale la pena, de Juan Luis Guerra; El Tiburón, de Proyecto Uno; Qué Rico PR, Coronando y Domingo Familiar.

Beto aprovechó este momento para agradecer el apoyo dominicano y reconocer la influencia de la música del país en la propuesta de Rawayana.

"Sin República Dominicana no haríamos el tipo de música que hacemos", manifestó.

Durante Veneka, el cantante sacó su Grammy, provocando la reacción del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/03/whatsapp-image-2026-10-03-at-111753-am-e2372727.jpeg La banda venezolana ha alcanzado gran popularidad entre las nuevas generaciones. (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Un nuevo look para despedirse

Para regresar al escenario principal, Beto cambió de vestuario. Lució pantalones negros de vestir, camisa blanca con transparencias en forma de flores, corbatín negro, zapatos negros, gafas de sol y el cabello peinado hacia atrás.

La última parte del espectáculo incluyó Como de sol a sol, Amor de contrabando, Another Night e Inglés en Miami.

Rawayana cerró la noche con Se vienen cosita, poniendo punto final a un concierto que terminó a las 12:05 de la madrugada.

La presentación de Rawayana, como parte de su gira ¿Dónde es el after?, en la Gran Arena del Cibao estuvo bajo la producción del empresario Gamal Haché.

Te puede interesar Rawayana se presentará en la Arena del Cibao el 3 de octubre