Nemesis MR y Mozart La Para lanzan "Te encantará", una nueva colaboración musical

Nemesis MR y Mozart La Para durante la filmación del video oficial de "Te encantará" en Playa Caribe, República Dominicana. ( CEDIDA POR LOS ARTISTAS )

Los intérprete urbanos Nemesis MR y Mozart La Para unen sus estilos en Te encantará, una colaboración que mezcla sonidos urbanos y afrocaribeños en una canción marcada por la atracción, la química y la sensualidad.

El sencillo representa un nuevo paso en el desarrollo artístico de Nemesis MR, quien continúa explorando diferentes sonoridades sin desprenderse de sus raíces. En esta ocasión, comparte el tema con Mozart La Para, una de las figuras de mayor trayectoria de la música urbana dominicana, cuyo sello interpretativo aporta personalidad y experiencia a la propuesta.

La composición aborda el juego de seducción entre dos personas que reconocen la conexión que existe entre ellas. La canción parte de una invitación directa y desarrolla su historia mediante el intercambio entre ambos intérpretes, quienes mantienen sus respectivas identidades musicales.

Un video con ambiente tropical

Uno de los elementos distintivos de la colaboración es el contraste entre los artistas. Nemesis MR conduce la propuesta desde el tono melódico y la identidad que viene construyendo, mientras Mozart La Para aporta su soltura, su fraseo y el manejo melódico que han caracterizado distintas etapas de su carrera.

El encuentro representa una oportunidad para que Nemesis MR conecte su música con la experiencia de un intérprete que ha contribuido al desarrollo y la proyección de la escena urbana dominicana. Al mismo tiempo, le permite presentar su propuesta ante nuevas audiencias y continuar definiendo una dirección artística propia.

En el plano sonoro, Te encantará transita entre influencias urbanas y tropicales, con una presencia afrocaribeña que aporta ritmo y frescura. La producción mantiene el carácter ligero y seductor de la historia y deja espacio para que las voces y personalidades de los dos artistas ocupen el centro de la canción.

La participación de Mozart La Para también establece un diálogo entre dos momentos distintos de una misma escena musical. Su trayectoria se encuentra con una propuesta en desarrollo que busca ampliar su alcance sin perder de vista sus características particulares.

El lanzamiento incluye un video oficial filmado en Playa Caribe, República Dominicana, bajo la dirección de Maflow Films. El entorno costero sirve de escenario para trasladar a imágenes la frescura de la canción y su temática de atracción.

El color, la playa y la atmósfera tropical acompañan la historia y refuerzan visualmente las influencias caribeñas presentes en la composición. La propuesta audiovisual complementa el sencillo con una estética vinculada al ambiente y la energía de la música.

Con Te encantará, Nemesis MR amplía su catálogo y continúa trabajando en la consolidación de su identidad artística junto a Mozart La Para, en una colaboración que combina nuevas búsquedas musicales con la experiencia de una figura reconocida de la música urbana dominicana.