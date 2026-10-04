Revolution Concert llegará por primera vez a República Dominicana

Busca llevar un mensaje de esperanza y renovación espiritual mediante expresiones musicales contemporáneas, combinando momentos de alabanza, adoración y oración. ( CORTESÍA REVOLUTION CONCERT )

La música, la oración y la adoración se unirán en un mismo escenario con la llegada por primera vez a República Dominicana de Revolution Concert, una experiencia internacional de evangelización que invita al público a vivir un encuentro de fe a través de la música y la oración comunitaria.

El encuentro se realizará el próximo sábado 10 de octubre en el auditorio de la parroquia El Buen Pastor, en el sector Evaristo Morales, Santo Domingo, bajo el lema "Ora, Canta y Adora", con una propuesta dirigida a jóvenes, familias y comunidades de fe.

Después de presentarse en distintas ciudades de Estados Unidos, Ecuador y Colombia, Revolution Concert llega al país como una iniciativa que busca llevar un mensaje de esperanza y renovación espiritual mediante expresiones musicales contemporáneas, combinando momentos de alabanza, adoración y oración.

La jornada contará con la participación de reconocidos exponentes y ministerios de música católica, entre ellos Eduard Muñoz, Celinés Díaz y Militantes del Señor, mientras que desde Perú se sumará la pareja Ítala y Juanjo, quienes formarán parte del encuentro que por primera vez tendrá como escenario a República Dominicana.

Un encuentro de fe

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/04/whatsapp-image-2026-10-04-at-091218-0a52e6ef.jpeg La iniciativa propone una noche en la que las voces, los instrumentos y la oración se encuentren para crear una experiencia colectiva centrada en la fe (CORTESÍA DE REVOLUTION CONCERT)

Organizado por Jesús TV MR Productions, Revolution Concert forma parte de una propuesta internacional que utiliza la música como herramienta de evangelización y encuentro comunitario.

A través de sus diferentes ediciones, el proyecto ha reunido a personas de distintas edades alrededor de una experiencia que busca trascender el formato tradicional de un concierto para convertirlo en un espacio de oración y celebración de la fe.

La iniciativa también incorpora un componente solidario. En las ciudades donde se desarrolla, sus organizadores promueven acciones de apoyo a fundaciones y proyectos sociales orientados a personas y comunidades en situación de vulnerabilidad, como parte de su visión de servicio.

Con su primera edición en territorio dominicano, Revolution Concert propone una noche en la que las voces, los instrumentos y la oración se encuentren para crear una experiencia colectiva centrada en la fe. El público podrá acompañar a los artistas y ministerios participantes en una jornada concebida para orar, cantar y adorar en comunidad.

Las boletas están disponibles en las librerías Sígueme, de la Casa de la Anunciación, y Paulinas. También pueden adquirirse de manera digital a través de Eventbrite.