La destacada soprano dominicana, Nathalie Peña-Comas alcanza un nuevo logro en su carrera con Sombras nada más, canción que ocupa el número uno tanto en audiencia como en tocadas del chart Pop RD de Monitor Latino, de acuerdo con la medición correspondiente.

El tema registra 774 tocadas (spins) y una audiencia estimada de 806.87 mil personas, cifras que colocan a la soprano dominicana en la primera posición del listado, por encima de otros artistas y producciones que forman parte de la medición de música popular en República Dominicana.

El resultado llega apenas un mes después del estreno de Sombras nada más, una versión del clásico popularizado por el cantante mexicano Javier Solís, que Peña-Comas llevó al terreno de la bachata, incorporando elementos de su formación como cantante lírica.

El sencillo fue estrenado el 4 de septiembre y constituye el segundo lanzamiento de una agenda musical que desembocará en la presentación de su nuevo disco la próxima semana.

La propia artista ha definido esta etapa como el desarrollo de un lenguaje artístico propio, en el que combina la tradición clásica con géneros populares y otras sonoridades.

Una soprano que amplía sus fronteras

Sombras nada más representa una nueva incursión de Peña-Comas en un repertorio que se aleja de los límites tradicionales del canto lírico, aunque conserva elementos de la técnica y sensibilidad que han caracterizado su trayectoria.

La producción musical estuvo a cargo del maestro mexicano Enrique Martínez y propone una fusión entre la solemnidad de la música clásica y la identidad rítmica del Caribe, particularmente la bachata.

En la grabación participan músicos de distintos países y disciplinas. Wesley Amorim interviene con guitarras eléctricas, guitarras acústicas y programación; Enrique Martínez toca el piano y los teclados; Carlitos Del Puerto participa en el bajo eléctrico y Murilo Bueno en la batería.

La dimensión clásica se mantiene a través del violonchelo de Nicole Peña-Comas, mientras que los trombones de Francisco Torres aportan dramatismo. El componente dominicano aparece con fuerza en el bongó y la güira de Rafael Carrasco, además de la percusión adicional de Ray Yslas.

"Mi deseo fue acercarme a ella con respeto, pero también con libertad; conservar su melancolía y su intensidad mientras la llevaba hacia mis propias raíces", explicó la soprano al hablar del proceso creativo de la canción.

De Javier Solís a una nueva identidad

La relación de Peña-Comas con el repertorio de Javier Solís comenzó con Esclavo y Amo, sencillo estrenado en junio y concebido como un homenaje al intérprete mexicano.

Para esa producción reunió a músicos de reconocimiento internacional, entre ellos el baterista Vinnie Colaiuta y el bajista Carlitos Del Puerto, además del músico Pedro Eustache, conocido por su trabajo con Hans Zimmer. La producción estuvo bajo la dirección musical de Enrique Martínez.

Un resultado que trasciende la música clásica

El desempeño de Sombras nada más adquiere especial importancia porque Peña-Comas ha desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito de la música clásica y los escenarios internacionales.

Su actual propuesta busca ampliar ese espacio y conectar su voz con un público más diverso mediante canciones conocidas por varias generaciones y nuevas versiones que incorporan elementos de diferentes culturas.

La estrategia también se refleja en la selección de repertorio. En lugar de limitarse a reproducir los arreglos tradicionales, la artista y su equipo han optado por transformar las canciones y llevarlas hacia un lenguaje contemporáneo.

En Sombras nada más, esa búsqueda conecta la nostalgia del repertorio mexicano con la bachata dominicana y la formación clásica de Peña-Comas.

El resultado ahora obtiene un respaldo significativo en la medición de Monitor Latino, al colocar la canción en el primer lugar tanto por cantidad de tocadas como por audiencia.

El próximo capítulo

El buen desempeño de Sombras nada más coincide con la inminente presentación del nuevo disco de Nathalie Peña-Comas, prevista para la próxima semana.

La producción representa la culminación de una etapa que comenzó con Esclavo y Amo y continuó con Sombras nada más. En su página oficial, la artista identifica ambos temas como sencillos de su nuevo proyecto discográfico.

Sombras nada más también se encuentra disponible en las plataformas digitales desde el 4 de septiembre de 2026.

Con el primer lugar en audiencia y tocadas de Pop RD, Peña-Comas llega al lanzamiento de su nuevo disco en un momento de especial exposición dentro de la música popular dominicana.

El resultado demuestra, además, que una intérprete formada en el ámbito lírico puede ampliar su alcance sin renunciar a los elementos que definen su identidad artística.

Ahora, el desafío será trasladar ese impulso al nuevo disco y comprobar cómo responde el público a una propuesta que apuesta por cruzar la música clásica con la tradición popular latinoamericana y, especialmente, con los ritmos dominicanos.

disco y comprobar cómo responde el público a una propuesta que apuesta por cruzar la música clásica con la tradición popular latinoamericana y, especialmente, con los ritmos dominicanos. La soprano dominicana ha encontrado en este proyecto una manera de explorar otros territorios musicales. Y Sombras nada más, al alcanzar el número uno de audiencia y tocadas en el chart Pop RD de Monitor Latino, se convierte en una señal del alcance que puede tener esa nueva etapa.