Jay Wheeler anuncia su gira mundial "La voz favorita" con concierto en Santo Domingo

La gira mundial de Jay Wheeler incluye un concierto en Santo Domingo. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

El cantante puertorriqueño Jay Wheeler regresará a República Dominicana con su gira mundial La voz favorita, que llegará el 5 de junio de 2027 a la Arena Banreservas Virgilio Travieso Soto de Santo Domingo.

La presentación formará parte del recorrido internacional que el artista realizará entre diciembre de 2026 y junio de 2027 para presentar su más reciente etapa musical en escenarios de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Wheeler llegará al país con un espectáculo que combinará las canciones de su nueva producción discográfica con algunos de los temas que han marcado su trayectoria y lo han consolidado como una de las voces destacadas de la música urbana romántica.

Entre las canciones que forman parte de esta nueva etapa se encuentra De lejitos, uno de los principales éxitos de su álbum La voz favorita.

El tema alcanzó el número uno en las listas Billboard Latin Airplay y Latin Rhythm Airplay, además de ocupar la séptima posición de Billboard Hot Latin Songs.

De lejitos permaneció durante 11 semanas consecutivas dentro del Top 10, recibió certificación Platino Latino de la RIAA y supera los 229 millones de reproducciones al sumar su versión original y el remix junto al también puertorriqueño Omar Courtz.

Un repertorio que conecta con sus seguidores

Durante la gira, el artista también interpretará canciones como Fuga y Refe 1, además de otros temas que forman parte de su recorrido artístico y de la conexión que ha establecido con sus seguidores.

El espectáculo busca mostrar la evolución musical de Wheeler y mantener como uno de sus principales elementos la interpretación de canciones románticas dentro de la escena urbana.

"Esta nueva gira de La voz favorita va a ser muy especial. Ver y escuchar a todos mis fanáticos cantar todas mis canciones es una de las cosas más bonitas de esta carrera y me siento muy bendecido al saber que nuevamente tendré la oportunidad de hacerlo", expresó el artista.

La gira comenzará en España

La voz favorita comenzará el 4 de diciembre de 2026 en Tenerife, España. Posteriormente, Wheeler llevará su propuesta musical a Gran Canaria, Málaga, Valencia, Bilbao, Madrid y Barcelona.

El recorrido continuará en marzo de 2027 por Estados Unidos, donde el cantante tiene previstas presentaciones en ciudades como Miami, Atlanta, Washington, Brooklyn, Boston, Chicago, Dallas, Houston, Los Ángeles y Orlando.

Tras su paso por territorio estadounidense, la gira continuará por Latinoamérica.

Latinoamérica también recibirá el espectáculo

El itinerario contempla conciertos en Quito, Lima, Tegucigalpa, Ciudad de Guatemala, Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Ciudad de Panamá, San José y Bogotá.

La llegada de Wheeler al país se suma a su relación con el público dominicano, que ha seguido su evolución desde sus primeros lanzamientos y su consolidación dentro de la música urbana de corte romántico.

Venta de boletas

La organización informó que la venta de boletas para el concierto en Santo Domingo estará disponible próximamente a través de Uepa Tickets.