Original Juan se presenta en Santo Domingo junto a exponentes del rap dominicano

Original Juan durante el concierto denominado una noche del rap dominicano. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE ORIGINAL JUAN )

El rap dominicano reunió este fin de semana a artistas de distintas generaciones en The Green Room, durante una jornada encabezada por el rapero Original Juan, quien regresó a presentarse ante el público local después de varios años desarrollando su carrera en España.

En una nota de prensa enviada a Diario Libre, se informó que Original Juan interpretó parte de su repertorio ante seguidores que acompañaron sus canciones durante la presentación.

Uno de los momentos de la noche ocurrió cuando Melymel, presente entre el público, intervino desde su asiento para completar unas líneas de una de las canciones del artista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/lapiz-junto-al-chacka-en-the-green-room-e7d9e277.jpg Lápiz Conciente fue uno de los invitados al concierto. (SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE ORIGINAL JUAN)

La cartelera también incluyó a El Chacka, quien contó con la participación de Rubinsky y Lápiz Conciente como invitados. Por su parte, el rapero venezolano Rino, radicado en República Dominicana, compartió escenario con Lokesea Mariano.

El opening estuvo a cargo de Latin Guayza y Albert Mora, mientras que DJ Stand estuvo al frente de la musicalización y Alias Forastero condujo el evento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/rino-junto-a-lokesea-mariano-en-the-green-room-fbc15a66.jpg RINO junto a Lokesea Mariano en The Green Room. (CEDIDA POR EL EQUIPO DEORIGINAL JUAN.)

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Entre los asistentes estuvieron figuras de la escena urbana y del hip hop dominicano como OVNI , Kiko el Crazy , Mestizo Is Back, Beethoven Villaman , El Fother y Eklectico.

, , Mestizo Is Back, , El Fother y Eklectico. La jornada reunió a artistas establecidos, representantes de la diáspora y nuevas generaciones de la escena, mostrando la continuidad de los espacios dedicados al rap y a la cultura hip hop en República Dominicana.