Shakira no se quiere ir de Madrid: suma un último concierto

Shakira sumará un último concierto en Madrid el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, para cerrar su residencia europea con una celebración rodeada de amigos y sorpresas. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Madrid se resiste a despedirse de Shakira. Ante la altísima demanda de entradas, la cantante colombiana ha decidido alargar un poco más su residencia europea y sumar un concierto a su paso por la capital española.

Será el número 13 y tendrá lugar el lunes 12 de octubre de 2026, precisamente en el Día de la Hispanidad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/v8a5412-copy-2-75c5f377.jpg Shakira extiende su residencia en Madrid con un último concierto el 12 de octubre. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Después de convertir Madrid en uno de los grandes escenarios de su gira Las Mujeres Ya No Lloran, Shakira ha querido cerrar esta etapa con una celebración a la altura de lo que han sido sus conciertos: una gran fiesta latina, acompañada de amigos y con sorpresas.

La fecha no podía ser más simbólica. El 12 de octubre, mientras Madrid celebra la Hispanidad, la artista hará su propia despedida de la ciudad, después de una residencia que ha puesto nuevamente a la cultura latina en el centro de la conversación internacional.

Un último baile con invitados especiales

A lo largo de los conciertos, Shakira ha compartido escenario y momentos con figuras como Alejandro Sanz, Laura Pausini, Manuel Turizo y Dua Lipa, colaboraciones que han convertido cada noche en una experiencia distinta para los cientos de miles de seguidores que han pasado por sus shows.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/05/g5a0062-copy-2-fc5f70aa.jpg Dua Lipa, una de las invitadas especiales en el concierto de Shakira. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Pero el último baile promete ir un paso más allá. La despedida estará rodeada de amigos y, según adelanta la organización, tendrá varias sorpresas.

El anuncio llega después de una apuesta decidida de Shakira por Madrid, ciudad que durante estas semanas se ha convertido en uno de los grandes puntos de encuentro entre Europa y Latinoamérica. Ahora, la cantante quiere cerrar su residencia celebrando precisamente ese vínculo.

Los detalles de esta última celebración se conocerán este 6 de octubre, durante una rueda de prensa que ofrecerá Pino Sagliocco, presidente de Live Nation, desde el Hotel Nomade Temple, en Gran Vía 11.

Las entradas estarán disponibles en preventa desde el martes 6 de octubre a las 15:00 horas para clientes de Santander Music. La venta general comenzará el miércoles 7 de octubre a las 10:00 horas a través de Live Nation, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Así, Madrid tendrá una última oportunidad para bailar con Shakira antes de que la artista cierre esta etapa de su gira. Y tratándose de su concierto número 13, la despedida promete ser cualquier cosa menos discreta.