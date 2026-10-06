Carlos Vives presenta el video oficial de Sombra perdida, su colaboración con Niña Pastori, incluida en El último disco, Vol. 1, su más reciente trabajo discográfico, nominado al Latin GRAMMY® 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato.

Original de Rita Fernández Padilla, artista samaria y una de las voces fundamentales de la historia del vallenato, Sombra Perdida es un clásico popular que habla del amor no correspondido y de la huella que dejan aquellas historias que, con el paso del tiempo, se convierten en recuerdo.

En esta nueva versión, Vives lleva la canción a un encuentro entre Colombia y España junto al acordeón del maestro Israel Romero, la producción de Andrés Leal, las guitarras flamencas de Josemi Carmona y la extraordinaria voz de Niña Pastori.

El videoclip, realizado por Mestiza Films y dirigido por Sergio I. Rodríguez y Felipe Montoya, reúne imágenes de los distintos momentos que dieron vida a esta colaboración.

Proceso creativo de la colaboración

El encuentro entre Carlos Vives y Niña Pastori en el estudio de grabación en Sevilla, España, se entrelaza con la visita de la artista a Santa Marta, donde acompañó a Vives durante la serenata a la ciudad por los 500 años de su fundación, y con las imágenes de Israel Romero grabando su acordeón en La Torre de Lata, los estudios de Carlos Vives.

El resultado es un recorrido audiovisual por la construcción de una canción que conecta territorios, generaciones y lenguajes musicales.

Celebración de las raíces colombianas

Con Sombra perdida, continúa expandiendo su propuesta de volver a la esencia de la música y a las canciones hechas para dedicar, mientras celebra las raíces colombianas desde una mirada contemporánea.

El álbum, destacado entre los mejores del año por Rolling Stone en Español, suma así un nuevo capítulo a un proyecto que también incluye colaboraciones con artistas como Juan Luis Guerra y Sergio George.