La agrupación cristiana Barak presenta "Bondadoso Dios", su nuevo sencillo de gratitud

Los integrantes de Barak, Robert Green, Janiel Ponciano y Angelo Frilop, posan durante la presentación de su nuevo sencillo, "Bondadoso Dios". ( SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE POR BARAK )

La agrupación cristiana dominicana Barak presenta su nuevo sencillo, "Bondadoso Dios", una canción que habla sobre la fidelidad de Dios y la gratitud por su presencia en las distintas etapas de la vida.

Mediante una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema ya está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas digitales, además de las principales emisoras de radio de República Dominicana. El lanzamiento sirve como adelanto de su próximo álbum, "Iglesia".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-93516-am-2-12d1b19c.jpeg Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano. (SUMINISTRADA POR BARAK)

"Bondadoso Dios" fue escrita por Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano y parte de una reflexión sobre cómo, a pesar de las dificultades y pérdidas, Dios permanece presente.

"Cuando miramos nuestra historia, no podemos negar que Dios ha sido bueno en todo tiempo, en lo alto y en lo bajo. Esta canción es nuestro testimonio, y queremos que cada persona que la escuche recuerde lo mismo en su propia vida", expresó Robert Green, integrante y voz principal de Barak.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-07-at-93516-am-1-90a8662e.jpeg Los integrantes de Barak, Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano. (SUMINISTRADA POR BARAK)

Grabada en República Dominicana, la canción busca acompañar tanto momentos de adoración personal como servicios congregacionales.

Sobre Barak

Barak , originaria de Santo Domingo , está integrada por Robert Green , Angelo Frilop y Janiel Ponciano .

, originaria de , está integrada por , y . La agrupación ha recibido nominaciones a los Latin Grammy y Dove Awards, además de reconocimientos en los Premios Arpa.