La agrupación cristiana Barak presenta "Bondadoso Dios", su nuevo sencillo de gratitud
La canción forma parte del próximo álbum de la agrupación dominicana, "Iglesia"
La agrupación cristiana dominicana Barak presenta su nuevo sencillo, "Bondadoso Dios", una canción que habla sobre la fidelidad de Dios y la gratitud por su presencia en las distintas etapas de la vida.
Mediante una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema ya está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas digitales, además de las principales emisoras de radio de República Dominicana. El lanzamiento sirve como adelanto de su próximo álbum, "Iglesia".
"Bondadoso Dios" fue escrita por Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano y parte de una reflexión sobre cómo, a pesar de las dificultades y pérdidas, Dios permanece presente.
"Cuando miramos nuestra historia, no podemos negar que Dios ha sido bueno en todo tiempo, en lo alto y en lo bajo. Esta canción es nuestro testimonio, y queremos que cada persona que la escuche recuerde lo mismo en su propia vida", expresó Robert Green, integrante y voz principal de Barak.
Grabada en República Dominicana, la canción busca acompañar tanto momentos de adoración personal como servicios congregacionales.
Sobre Barak
- Barak, originaria de Santo Domingo, está integrada por Robert Green, Angelo Frilop y Janiel Ponciano.
- La agrupación ha recibido nominaciones a los Latin Grammy y Dove Awards, además de reconocimientos en los Premios Arpa.