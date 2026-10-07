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La agrupación cristiana Barak presenta "Bondadoso Dios", su nuevo sencillo de gratitud

La canción forma parte del próximo álbum de la agrupación dominicana, "Iglesia"

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    La agrupación cristiana Barak presenta "Bondadoso Dios", su nuevo sencillo de gratitud
    Los integrantes de Barak, Robert Green, Janiel Ponciano y Angelo Frilop, posan durante la presentación de su nuevo sencillo, "Bondadoso Dios". (SUMINISTRADA A DIARIO LIBRE POR BARAK)

    La agrupación cristiana dominicana Barak presenta su nuevo sencillo, "Bondadoso Dios", una canción que habla sobre la fidelidad de Dios y la gratitud por su presencia en las distintas etapas de la vida.

    Mediante una nota de prensa enviada a Diario Libre, el tema ya está disponible en YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer y otras plataformas digitales, además de las principales emisoras de radio de República Dominicana. El lanzamiento sirve como adelanto de su próximo álbum, "Iglesia".

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    Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano. (SUMINISTRADA POR BARAK)

    "Bondadoso Dios" fue escrita por Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano y parte de una reflexión sobre cómo, a pesar de las dificultades y pérdidas, Dios permanece presente.

    "Cuando miramos nuestra historia, no podemos negar que Dios ha sido bueno en todo tiempo, en lo alto y en lo bajo. Esta canción es nuestro testimonio, y queremos que cada persona que la escuche recuerde lo mismo en su propia vida", expresó Robert Green, integrante y voz principal de Barak.

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    Infografía
    Los integrantes de Barak, Angelo Frilop, Robert Green y Janiel Ponciano. (SUMINISTRADA POR BARAK)

    Grabada en República Dominicana, la canción busca acompañar tanto momentos de adoración personal como servicios congregacionales.

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    Sobre Barak

    • Barak, originaria de Santo Domingo, está integrada por Robert Green, Angelo Frilop y Janiel Ponciano.
    • La agrupación ha recibido nominaciones a los Latin Grammy y Dove Awards, además de reconocimientos en los Premios Arpa.
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