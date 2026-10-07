El grupo Sigma pone a sonar la nostalgia con un tributo a los clásicos del anime

El grupo Sigma continúa celebrando su 20 aniversario con una nueva presentación de su tour de conciertos, esta vez dedicada a los temas musicales que marcaron a varias generaciones a través del anime, las series animadas y los programas infantiles.

La agrupación regresará al escenario este 9 de octubre en The Irish Pub, donde ofrecerá un concierto con entrada gratuita. El espectáculo incluirá interpretaciones de canciones icónicas de producciones como Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Fullmetal Alchemist y Power Rangers, además de otros clásicos que forman parte de la cultura popular.

La presentación contará con una producción audiovisual que combinará música en vivo con luces, imágenes proyectadas en pantalla y otros elementos destinados a recrear la experiencia de estas producciones y conectar con el público que creció escuchando sus canciones.

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Sigma está integrado por Verónica Rodríguez , en la voz; Samuel Genao , en primera guitarra y segunda voz; Luis Vásquez, en el bajo, voz y secuencias; Max Placencia, en la guitarra; y Sly de Moya , en la batería y segunda voz.

está integrado por , en la voz; , en primera guitarra y segunda voz; Luis Vásquez, en el bajo, voz y secuencias; Max Placencia, en la guitarra; y , en la batería y segunda voz. Con esta presentación, la agrupación da continuidad a las actividades de celebración por sus dos décadas de trayectoria, apostando por un repertorio que reúne nostalgia, música y referencias a algunas de las series animadas y de anime más recordadas por el público

Leer más Sigma celebrará sus 20 años de trayectoria con concierto tributo a la música anime