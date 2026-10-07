×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Sigma
Añadir Diario Libre en GoogleSigma

El grupo Sigma pone a sonar la nostalgia con un tributo a los clásicos del anime

Dos décadas de música: Sigma sigue celebrando su aniversario con un concierto gratuito

    Expandir imagen
    El grupo Sigma pone a sonar la nostalgia con un tributo a los clásicos del anime
    Los integrantes del grupo Sigma. (SUMINISTRADA)

    El grupo Sigma continúa celebrando su 20 aniversario con una nueva presentación de su tour de conciertos, esta vez dedicada a los temas musicales que marcaron a varias generaciones a través del anime, las series animadas y los programas infantiles.

    La agrupación regresará al escenario este 9 de octubre en The Irish Pub, donde ofrecerá un concierto con entrada  gratuita. El espectáculo incluirá interpretaciones de canciones icónicas de producciones como Digimon, Pokémon, Dragon Ball, Fullmetal Alchemist y Power Rangers, además de otros clásicos que forman parte de la cultura popular.

    La presentación contará con una producción audiovisual que combinará música en vivo con luces, imágenes proyectadas en pantalla y otros elementos destinados a recrear la experiencia de estas producciones y conectar con el público que creció escuchando sus canciones.

    Más

    • Sigma está integrado por Verónica Rodríguez, en la voz; Samuel Genao, en primera guitarra y segunda voz; Luis Vásquez, en el bajo, voz y secuencias; Max Placencia, en la guitarra; y Sly de Moya, en la batería y segunda voz.
    • Con esta presentación, la agrupación da continuidad a las actividades de celebración por sus dos décadas de trayectoria, apostando por un repertorio que reúne nostalgia, música y referencias a algunas de las series animadas y de anime más recordadas por el público
    Leer más
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.