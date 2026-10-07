Muere Piero, el reconocido cantautor de "Mi viejo" y la canción social

Piero murió a los 81 años tras una carrera marcada por la canción social, la defensa de la paz y clásicos como "Mi viejo". ( INSTAGRAM DE PIERO )

El cantautor Piero, una de las voces más reconocidas de la canción social latinoamericana, murió este miércoles 7 de octubre de 2026 a los 81 años, según comunicaron su familia y amigos a través de sus redes sociales.

"Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años", expresaron sus allegados en el mensaje con el que dieron a conocer la noticia.

"Su voz, sus canciones y su mensaje de paz quedan para siempre con nosotros. Su luz va a seguir brillando en cada rincón donde su música siga llegando", agregaron antes de despedir al artista con una frase: "Buen viaje, querido Piero".

Una vida entre Italia, Argentina y Colombia

Piero Antonio Franco De Benedictis nació el 19 de abril de 1945 en Galípoli, en la región italiana de Apulia. Cuando tenía tres años, su familia emigró a Argentina y se estableció inicialmente en Banfield, en la provincia de Buenos Aires.

Posteriormente, la familia se trasladó a Allen, en Río Negro, donde Piero comenzó a acercarse a la música. Durante su juventud también pasó por seminarios religiosos en Viedma y Villa Devoto, experiencias que contribuyeron a formar la sensibilidad social que posteriormente caracterizó buena parte de su obra.

Trayectoria artística

Su carrera artística comenzó a tomar fuerza durante la década de 1960 y encontró en el escritor y periodista José Tcherkaski a uno de sus principales aliados creativos. De esa colaboración surgieron algunas de las canciones que marcaron la trayectoria del intérprete.

"Mi viejo", la canción que lo convirtió en referente

Entre sus mayores éxitos se encuentra Mi viejo, una canción escrita por Tcherkaski que, en la voz de Piero, se convirtió en un clásico de la música popular en español y permaneció vigente a través de varias generaciones.

El artista también alcanzó reconocimiento internacional. En 1970 ganó el Festival Internacional de la Canción de Río de Janeiro con Pedro nadie, convirtiéndose en el primer argentino en obtener el máximo reconocimiento en la instancia internacional de ese certamen.

Su trayectoria también estuvo vinculada al cine. Ese mismo año participó en la película El profesor patagónico, junto a Luis Sandrini, donde interpretó a un joven sacerdote cantante.

La canción social y el exilio

Durante los años 70, Piero profundizó el contenido social de sus canciones. Obras como Coplas de mi país y "Para el pueblo lo que es del pueblo" lo situaron entre los principales exponentes de la canción social argentina.

Compromiso social

Sus composiciones abordaron temas relacionados con la desigualdad, la violencia, la situación de los sectores populares y las circunstancias políticas que atravesaba Argentina.

Con el incremento de la represión política, Piero sufrió hostigamiento y algunas de sus canciones fueron prohibidas. Tras el golpe de Estado de 1976 abandonó Argentina y se exilió primero en España y posteriormente desarrolló una estrecha relación con Colombia.

Un vínculo especial con Colombia

Colombia ocupó un lugar importante en la vida y la obra de Piero. En ese país desarrolló parte de sus actividades sociales y vinculó su música con iniciativas relacionadas con la paz, los derechos humanos y las comunidades afectadas por el conflicto armado.

Reconocimientos y legado

En 1994 recibió la nacionalidad colombiana y fue designado Embajador de Paz. También impulsó proyectos comunitarios y propuestas relacionadas con la producción de alimentos y el trabajo con jóvenes de sectores vulnerables.

Su compromiso social fue más allá de las canciones. Durante años participó en iniciativas destinadas a promover los derechos de los niños y otras causas sociales en América Latina.

Una carrera reconocida internacionalmente

Piero regresó a Argentina a comienzos de los años 80 y retomó sus presentaciones ante un público que ya había convertido varias de sus canciones en himnos.

Su obra siguió creciendo con nuevos discos, conciertos y colaboraciones. En 1995 participó en un proyecto dedicado a los derechos de los niños junto a artistas internacionales como David Gilmour, Annie Lennox y Joaquín Sabina, además de importantes músicos argentinos. Las regalías del proyecto fueron destinadas a UNICEF.

En 2016 recibió el Premio Grammy Latino a la Excelencia Musical, uno de los principales reconocimientos de su extensa trayectoria artística.

Una voz ligada a varias generaciones

Con más de cinco décadas de carrera, Piero consiguió mantener una relación permanente con el público latinoamericano. Canciones como Mi viejo, Para el pueblo lo que es del pueblo y Soy pan, soy paz, soy más quedaron asociadas a distintas etapas de la historia musical y social de la región.

Su propuesta artística también evolucionó con el paso de los años. El propio Piero llegó a referirse a su música como "música propuesta", en contraste con la denominación de "música protesta", para destacar su intención de plantear caminos y alternativas a través de sus canciones.

La noticia de su muerte cierra la vida de un artista que convirtió la música en una forma de expresión social y en una defensa permanente de la paz.

Su familia y amigos pidieron recibir con respeto los mensajes de quienes deseen acompañarlos en este momento de duelo.

Piero murió a los 81 años tras una carrera marcada por la canción social, la defensa de la paz y clásicos como "Mi viejo".