Vicente García regresa con una nueva edición de su concierto Sinfónico

Vicente García Sinfónico en el escenario del concierto que estuvo bajo la dirección y producción de Amaury Sánchez. ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE PROMOCIÓN DEL CONCIERTO )

Después de tres años, Vicente García Sinfónico regresa a los escenarios bajo la dirección y producción de Amaury Sánchez, en una función que se realizará el sábado 19 de diciembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El espectáculo contará con Vicente García junto a 70 músicos de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, para presentar nuevas versiones de canciones de su repertorio en formato sinfónico.

Esta nueva edición incluirá temas de la primera presentación y otras canciones de García, con nuevos arreglos preparados para la orquesta.

La propuesta busca combinar la música de García con los sonidos de una formación sinfónica, resaltando elementos de la música dominicana y caribeña presentes en su repertorio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/whatsapp-image-2026-10-06-at-75827-pm-1-5d4e06fb.jpeg Vicente García Sinfónico regresa a los escenarios bajo la dirección y producción de Amaury Sánchez. (SUMINISTRADA POR EQUIPO DEL CONCIERTO)

"Esta vez hemos trabajado en una propuesta renovada, con nuevas canciones, nuevos arreglos, 70 músicos y muchas sorpresas. Queremos que el público vuelva a vivir la emoción del primer concierto, pero también que descubra algo completamente nuevo", expresó Amaury Sánchez.

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La presentación será en una única función y forma parte de la agenda de espectáculos del Teatro Nacional.