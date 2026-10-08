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Gabriel Pagán álbum No Era El Plan
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Ensamble Etéreo presenta a Gabriel Pagán y su nuevo álbum "No era el plan"

El evento reunió a un selecto grupo de invitados que disfrutaron de las canciones de No Era El Plan, destacando la madurez musical del artista

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    Ensamble Etéreo presenta a Gabriel Pagán y su nuevo álbum No era el plan
    Gabriel Pagán comparte una noche íntima en Ensamble Etéreo celebrando nominación al Latin Grammy con "No Era El Plan"

    (CEDIDA POR EL ARTISTA)

    El cantante y compositor dominicano Gabriel Pagán, de la mano al proyecto artístico y audiovisual Ensamble Etéreo protagonizó un encuentro íntimo y muy especial, en el que compartió en vivo, las canciones de su nuevo álbum "No Era El Plan", nominado a los Latin Grammy 2026, en la categoría Mejor Álbum de Merengue/Bachata.

    La actividad reunió un selecto grupo de invitados, quienes pudieron apreciar la calidad de los temas y los arreglos de "No Era El Plan", una producción que resalta la madurez musical de Pagán, quien consolida su presencia en la música latina con esta segunda nominación, un reconocimiento que destaca el trabajo del artista dominicano y su propuesta, dentro de los géneros tropicales.

    Su participación artística incluyó los temas Como te sueño yo ft. Ilegales, Pom pom, Tú & yo, A tan solo una hora, Playa y arena ft. Mark B y Ozuna, Pa´ nosotros dos, Flaca ft. Johnny Ventura, Solo te veo y otros.

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    Infografía
    Gabriel Pagán durante su presentación en Ensamble Etéreo, donde interpretó canciones de su álbum No era el plan, nominado a los Latin Grammy 2026. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

    Proyecto audiovisual

    Ensamble Etéreo es un proyecto audiovisual de la República Dominicana que graba conciertos en vivo y entrevistas con artistas de diversos géneros musicales.

    Nace de una iniciativa del grupo RDÉ Digital en colaboración con la distribuidora musical Symphonic, con el propósito de ofrecer un espacio íntimo, con una estética arquitectónica y visual única, para impulsar la economía naranja, visibilizar la diversidad cultural del país y conectar tanto a artistas veteranos como a nuevos talentos del relevo musical.

    • Gabriel compartió de manera cercana, parte del proceso de producción de los temas, vivencias y anécdotas de este importante disco, en el que sobresalen varias colaboraciones musicales con artistas de gran prestigio en la industria.
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