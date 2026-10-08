Grupo Grace y Emanuel Deliser superan el millón vistas con el tema "Un hogar sin ti"

"Un hogar sin ti" representa una alianza musical y espiritual entre República Dominicana y Panamá, llevando un mensaje de fe, esperanza y unidad a través de la música cristiana contemporánea. ( CORTESÍA DE LA AGRUPACIÓN )

El tema "Un hogar sin ti", colaboración del ministerio de adoración dominicano Grupo Grace y el cantautor panameño Emanuel Deliser, se ha convertido en uno de los lanzamientos recientes de la música cristiana con mayor impacto en plataformas digitales, al llegar al millón de reproducciones en YouTube a solo una semana de su estreno.

El videoclip de la canción ha generado una notable respuesta del público y se mantiene como un tema viral en redes sociales y plataformas digitales, impulsando la colaboración entre República Dominicana y Panamá.

A propósito de este éxito, Deliser se encuentra de visita en República Dominicana, donde junto a Grupo Grace desarrolla una agenda de promoción en medios locales para presentar "Un hogar sin ti" y compartir detalles sobre el proceso creativo de la colaboración.

Ambos artistas continuarán con compromisos profesionales en los próximos días, antes de emprender viaje para cumplir con su agenda internacional.

"Un hogar sin ti" representa una alianza musical y espiritual entre República Dominicana y Panamá, llevando un mensaje de fe, esperanza y unidad a través de la música cristiana contemporánea.

Sobre Grupo Grace

Fundado en 2015 en Santo Domingo, República Dominicana, por David Lewis y Rafael Tejada, Grupo Grace es una agrupación de música cristiana contemporánea y ministerio de adoración que desarrolla una propuesta enfocada en llevar un mensaje de fe a diferentes públicos y escenarios.

A lo largo de su trayectoria, el grupo ha llevado su música a importantes escenarios internacionales, entre ellos el United Palace de Nueva York, Coca-Cola Music Hall de Puerto Rico y el Estadio Luna Park de Argentina, además de presentaciones en distintos escenarios de Centroamérica y otros destinos.

Entre sus producciones discográficas se encuentran "El Río de Dios" (2017), "Libres Live" (2022) y "Altar" (2024).

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Sobre Emanuel Deliser

Emmanuel Delisser, originario de Panamá, es cantautor cristiano y una de las voces jóvenes de la música cristiana contemporánea con proyección en la región.

Su participación en "Un hogar sin ti" amplía el alcance internacional de esta colaboración y reafirma su apuesta por una música que conecta con las nuevas generaciones a través de mensajes inspirados en la fe.