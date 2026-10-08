La merenguera dominicana Miriam Cruz informó, a través de su cuenta en X, que vivió una situación de violencia vial mientras transitaba junto a su esposo por la intersección de las avenidas John F. Kennedy y Abraham Lincoln, en Santo Domingo.

Según relató la artista, ambos se desplazaban en su vehículo respetando la señalización del tránsito cuando un motorista que circulaba por el lateral derecho sufrió una caída próximo al contén.

Cruz explicó que, luego de levantarse, el hombre tomó una piedra y la lanzó contra el cristal trasero del vehículo en el que viajaba la pareja. El impacto rompió el cristal y provocó que la piedra terminara dentro de la yipeta.

"Gracias a Dios estamos bien", manifestó la intérprete, quien decidió compartir públicamente lo ocurrido para llamar la atención sobre la necesidad de evitar la violencia en las vías públicas.

Esta tarde vivimos una situación que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Mientras transitábamos por la intersección de las avenidas Jhon F Kennedy casi esquina Abraham Lincoln, respetando la señalización del tránsito, un motorista que circulaba por el https://t.co/0TrzxksJUh — Miriam Cruz (@miriamcruz) October 8, 2026

Reflexión sobre la violencia vial

La merenguera señaló que ningún incidente en las calles debería desencadenar una reacción violenta capaz de poner en riesgo la integridad física de otras personas.

"Conducir implica responsabilidad, prudencia y respeto, pero también saber manejar cualquier situación sin recurrir a la violencia", expresó Cruz en su publicación.

La artista aprovechó el incidente para invitar a la ciudadanía a reflexionar sobre la convivencia y la seguridad vial, especialmente en una ciudad donde diariamente miles de conductores, motociclistas y peatones comparten las calles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-51014-pm-1-44c2175b.jpeg La piedra que impactó el cristal de su vehículo. (CEDIDA POR LA ARTISTA)

Cruz concluyó su mensaje destacando la importancia de actuar con prudencia y respeto ante cualquier situación que pueda presentarse durante el tránsito, al tiempo que agradeció que tanto ella como su esposo resultaran ilesos tras el incidente.