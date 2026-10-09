BTS recorre Latinoamérica y la fiebre dominicana dice presente

Integrantes BTS durante su concierto en el que hubo una gran presencia dominicana. ( SUMINISTRADA )

El regreso de la banda surcoreana BTS a los escenarios tras la pausa por el servicio militar llegó a Latinoamérica con el álbum "ARIRANG" y rompió todos los esquemas.

Esta parada de la gira destaca la importancia que tiene esta región de América en el consumo de su música y fue el debut en países que nunca habían visitado, con plataformas de venta colapsadas y un aumento en la compra de vuelos.

Trece años después de sus inicios, la efervescencia de ARMY, como se hace llamar oficialmente su fanaticada, se vive con la misma intensidad en este lado del mundo.

La etapa latinoamericana, sin contar México, que fue incluido en el tramo norteamericano, arrancó en Bogotá el 2 y 3 de octubre de 2026. El primer show del grupo conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook se realizó en el Estadio Nemesio Camacho El Campín ante más de 100 mil personas en las dos noches. La ruta siguió a Perú el 7, 9 y 10 de octubre, y continúa rumbo a Chile, Argentina y Brasil durante este mes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-44044-pm-1-7e1143ba.jpeg Imagen del público. (SUMINISTRADA)

Desde temprano, los alrededores de El Campín eran un mar de gente. Vendedores ambulantes, filas interminables y la tradición del K-pop conocida como freebies, de fanáticos desconocidos intercambiando regalitos, photocards y detalles hechos a mano por amor a BTS, eran el foco de las expectativas.

El código de vestimenta siguió la paleta del tour: negro, rojo y morado y desde la espera, sin ni siguiera los bailarines poner un pie en el escenario, muchas lloraban por lo que calificaban como un sueño cumplido. "Esperé ocho años por este momento", se escuchaba a una jovencita de Bogotá acompañada de su hermana

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-44022-pm-73014698.jpeg Fanáticas dominicanas disfrutaron el concierto de BTS. (DANIELA PUJOLS)

Un espectáculo de 360 grados

Ya dentro del estadio la calma nunca existió. El montaje de 360 grados con amplias pantallas permitió una buena panorámica desde cualquier ángulo donde los cantantes se dividían para llevar su arte . Horas antes del inicio ya se gritaba "¡BTS!", "¡Sí se pudo!". Los carteles que decían de todo tipo de demostraciones de admiración, y muchos con personajes influyentes de la cultura colombiana fueron tan vistosos que se dedicaron unos minutos del show a captar y fotografiar al público con estos momentos divertidos.

A las 8:00 en punto, como en cada país del tour, BTS arrancó la función en un escenario de 360 grados que permitió a los siete moverse por todo el estadio. Las barreras del idioma se rompieron y el setlist de 24 temas y dos horas de concierto incluyó a "Hooligan" y "Aliens", del nuevo disco, que simula una marcha con la base del rap.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/ana-maria-arangossssssszdexxxxxz-e254671d.jpg Las periodistas Daniela Pujols y Yamell Rossi muestran la bandera dominicana en el uno de los conciertos de BTS. (SUMINISTRADAS A DIARIIO LIBRE)

El Campín tembló literalmente entre tantos saltos y coros de la gente.

Cantando en coreano y en inglés, cada artista brilló con su sello característico y las cámaras los siguieron por cada lado grabando sus señas, sonrisas y emociones. En diversos espacios se quitaban los auriculares para oír el estallido de gritos que no bajó la intensidad.

La sincronía fue total. Las Army Bomb, la linterna oficial del grupo, cambiaba de color al ritmo de cada canción e iluminaba el estadio como una sola ola. Sin pausas, los protagonistas del fenómeno BTS saben a lo que fueron formados: entretener. Y así siguieron interpretando éxitos recientes como "They Don't Know 'Bout Us" y "Like Animals" empalmado con "SWIM", su No.1 mundial de 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/ana-maria-arangossssssszdexxxxxz-1-16c52ae4.jpg Fanáticas de BTS, entre ellas dominicanas, disfrutan del concierto. (SUMNISTRADA)

"¡Qué chimba! Bogotá está muy bacano","¿Así se dice, parce", y "Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes", dijo V soltando palabras en Español, idioma que confesó estar aprendiendo y se nota.

Entre sonrisas, bromas a la cámara, cada uno continuó saludando y agradeciendo el apoyo del público en inglés, coreano y español, mientras estaban sentados calmados en la esfera transparente que fue parte de la coreografía de los bailarines y que giraba para que los BTS les hablaran a cada área del público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/ana-maria-arangosssssssxx-882f9d61.jpg BTS en su presentación. (CEDIDA A DL)

El momento top de la noche llegó con "Body to Body" e "IDOL", la parte del show donde la banda, los bailarines y el equipo de seguridad recorren las pasarelas habilitadas para recorrer todo el estadio, donde los BTS siguen bailando, se relajan y van sonriendo chocando manos con los fans en medio del calor del público.

La recta final de dos horas y unos minutos trajo los hits mundiales "Butter" y "Dynamite", de sus inicios, una muestra de su fenómeno es que pueden hacer un concierto solo de temas recientes.

"Vamos a terminar como se debe", anunciaron, y cerraron con "Please" e "Into the Sun" bajo una lluvia de fuegos artificiales a las 10:15 de la noche, sin que nadie se quiera ir.

República Dominicana dijo presente

La bandera dominicana ondeó en distintos rincones de El Campín. Más de 500 dominicanos viajaron a Bogotá para una o las dos funciones, según la estimación de la BTS Fanbase RD a Diario Libre. Grupos de amigos, familias, padres con hijos y personas que viajaron solas llevaron alguna representación alegórica a Quisqueya: gorras tricolor, camisetas de "Domi ARMY" y banderas.

Para Esmeralda García y Patricia Ortiz, miembros de BTS Fanbase RD, el septeto representa mucho más que música para el público dominicano. "Para muchas personas, sus canciones han sido una fuente de motivación, compañía y fortaleza emocional, gracias a sus mensajes de amor propio, aceptación, perseverancia y superación", explican. Destacan además el puente cultural con Corea del Sur y, sobre todo, la comunidad que se ha formado: amistades, redes de apoyo y experiencias que trascienden la música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-44044-pm-2-4e0e6730.jpeg BTS en su concierto. (SUMINISTRADA)

En el país, la masa ARMY está integrada por la fanbase principal y las individuales dedicadas a cada miembro y grupos organizados como Somos ARMY RD. Más allá de actividades y encuentros como FESTA RD, ellos impulsan causas sociales inspiradas en los valores del grupo. La más reciente, Golden Hearts, que recolectó y donó útiles escolares para niños y niñas.

Consultadas sobre si República Dominicana podría recibir al grupo con los mismos récords de ventas que otros países son contundentes de que pueden llenar varias veces el Olímpico. La comunidad ha demostrado en múltiples ocasiones el amor y el compromiso que tiene con BTS. Sería un momento histórico y esperamos poder demostrarles todo nuestro amor aquí, en casa. Estamos convencidas porque cientos y miles de ARMY dominicanas se han trasladado a Colombia, Chile, Perú y Argentina para verlos. Seríamos capaces de llenar un estadio. A esto se suma la gran cantidad de ARMY internacionales que viajaría a República Dominicana para vivirlo con nosotras".

La visita de estos conciertos a cada país también mueve el turismo y la economía.

Así lo ha reflejado Colombia. De acuerdo con las estimaciones de la Secretaria Distrital de Desarrollo Económico de Bogotá, las dos fechas de conciertos de BTS representaron un promedio aproximado de 17,35 millones de dólares por cada jornada de presentación.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/whatsapp-image-2026-10-09-at-45300-pm-6eccffae.jpeg Los integrantes de BTS en una imagen subida a su Instagram. (SUMINISTRADA)

Entre las giras más lucrativas del año

El regreso del grupo ha sido histórico en cifras. El proyecto ARIRANG", lanzado el 20 de marzo de 2026, es el álbum más vendido del año a nivel mundial con 14.4 millones de unidades equivalentes. Fue el disco que más rápido logró que todos sus tracks superaran los 100 millones de reproducciones en Spotify — en solo 44 días — y acumula más de 4.9 mil millones de streams.

Su sencillo "SWIM" debutó en el No.1 del Billboard Hot 100, el séptimo de la banda en Estados Unidos.

La gira BTS World Tour 'ARIRANG' ha sumado más de 171 millones de dólares recaudados solo en el mes de agosto. La gira abarcará 85 presentaciones entre 2026 y principios de 2027 en más de 34 ciudades.

El tramo latinoamericano de seis países incluyó por primera vez a Colombia, Perú, Chile y Argentina. El cierre será en Brasil, en el Estadio MorumBIS de São Paulo, el 28 de octubre, con dos funciones adicionales el viernes 30 — que será transmitida en vivo en cines a nivel mundial — y el sábado 31 de octubre, antes de continuar hacia Asia y Oceanía.

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