Héctor Acosta visita al papa León XIV y le pide orar por República Dominicana

Héctor Acosta comparte un retrato junto al papa León XIV durante su encuentro en el Vaticano, una visita que el legislador dominicano calificó como una experiencia especial por su significado espiritual. ( SUMINISTRADA/HÉCTOR ACOSTA )

El senador por la provincia Monseñor Nouel y artista dominicano Héctor Acosta, conocido como "El Torito", visitó este miércoles al papa León XIV en el Vaticano. Héctor Acosta describió el encuentro como una experiencia especial por el significado espiritual y por la oportunidad de compartir con el papa.

Héctor Acosta explicó a Diario Libre que la visita se concretó gracias a su amigo Víctor Suárez, embajador de la República Dominicana ante el Vaticano. El encuentro ocurrió a las 11:30 de la mañana, hora de Roma.

"Me llevé una gran impresión al poder estrechar la mano del papa, un hombre noble, que oró por mi salud y por la victoria de haber vencido el cáncer", dijo Héctor Acosta.

El popular merenguero destacó el valor personal de ese momento, pues recibió la oración del papa por su salud después de superar la enfermedad.

Lo invita a RD

Durante la conversación, en un ambiente de cordialidad, Héctor Acosta pidió al papa que ore por la República Dominicana, especialmente por la provincia Monseñor Nouel, la provincia que Héctor Acosta representa en el Senado.

Héctor Acosta también extendió una invitación formal al papa para que visite la República Dominicana, describiendo a la República Dominicana como "un pueblo fiel, creyente en Dios y con una fe inquebrantable".

Héctor Acosta deseó que el papa tenga presente a los dominicanos en sus oraciones y que conozca de cerca la fe que caracteriza a una parte importante de la población.

Los obsequios entregados al pontífice

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/hector-acosta-visita-al-papa-leonxiv-y-le-pide-orar-por-republica-dominicana-4-65c5ed6b.jpeg Héctor Acosta entrega al papa una bandera dominicana, lienzos con imágenes de la Virgen y un cuadro enmarcado de la advocación mariana. (SUMINISTRADA/HÉCTOR ACOSTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/hector-acosta-visita-al-papa-leonxiv-y-le-pide-orar-por-republica-dominicana-2-f56e3fbc.jpeg El artista dominicano Héctor Acosta sonríe junto al papa León XIV durante su visita al Vaticano. (SUMINISTRADA/HÉCTOR ACOSTA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/09/hector-acosta-visita-al-papa-leonxiv-y-le-pide-orar-por-republica-dominicana-3-51d29271.jpeg El senador y merenguero Héctor Acosta, conocido como "El Torito", saluda al papa León XIV durante su visita al Vaticano, donde pidió oraciones por la República Dominicana. (SUMINISTRADA/HÉCTOR ACOSTA) ‹ >

En la fotografía del encuentro se ve el momento en que Héctor Acosta entrega los presentes al papa. Héctor Acosta explicó que las imágenes religiosas están destinadas a un lugar especial, a modo de pedestal, al que el papa acude personalmente para recibirlas y bendecirlas.

Los regalos fueron parte del encuentro. El senador quiso mostrar su vínculo con la República Dominicana y sus creencias religiosas.

La visita significó mucho para Acosta. Acosta valoró poder estrechar la mano del pontífice y recibir su oración. Acosta contó su experiencia y agradeció haber vencido el cáncer.

El legislador también pidió por su salud y por el país. El legislador llevó al Vaticano un mensaje de fe y una invitación para que León XIV visite la República Dominicana.