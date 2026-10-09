Retro Jazz celebra 15 años con un gran concierto de música dominicana

Eliezer Paniagua, Guy Frómeta, Álvaro Dinzey, Melvin Rodríguez y Edgar Molina. Delante: Laura Rivera y Pengbian Sang. ( CEDIDA POR CARLOS RAU´L ESTRELLA RUIZ )

Quince años dan para muchas canciones, escenarios y versiones de esos temas que todos reconocemos.

En el caso de Retro Jazz, también han servido para encontrar una manera propia de llevar la música dominicana al terreno del jazz.

Ahora, la agrupación de Pengbian Sang celebra ese recorrido con un concierto pensado especialmente para la ocasión.

Se trata de "Retro Jazz 15 años: gala del cancionero dominicano", una presentación que reunirá sobre el escenario a una orquesta de 30 músicos, bajo la dirección del maestro Junior Basurto, además de varios artistas invitados.

Gala del cancionero dominicano

La propuesta reunirá músicos de cuatro generaciones, sumando distintas experiencias y sonoridades a esta celebración musical.

El aniversario llega bajo el lema "15 años jazzeando el corazón dominicano", una frase que conecta con la búsqueda que ha acompañado a la banda durante este tiempo: reinterpretar canciones dominicanas desde el lenguaje del jazz y acercarlas al público desde una sonoridad diferente.

Y detrás de esta celebración hay, sobre todo, trabajo. Pengbian Sang, director y bajista de Retro Jazz, reconoce que han sido años "arduos, difíciles y laboriosos", aunque también llenos de satisfacciones y logros.

Una trayectoria que ha contado, además, con el respaldo de un público fiel que ha ido creciendo con la agrupación.

Nuevos arreglos orquestales

Para esta gala, la banda prepara nuevos arreglos orquestales, pensados para ampliar el sonido de sus canciones y darle un carácter especial a la presentación.

La idea es que el aniversario no sea solo una mirada hacia atrás, sino también una oportunidad para escuchar nuevamente estas piezas desde otra perspectiva.

Junto a Sang estarán la vocalista Laura Rivera, el pianista y vocalista Álvaro Dinzey, el percusionista Edgar Molina, el baterista Guy Frómeta, el saxofonista Eliezer Paniagua y el guitarrista Melvin Rodríguez, músicos que completan la formación de Retro Jazz.

Sábado 10 de octubre, a las 8:30 p. m., en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.