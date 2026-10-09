Arte, música y cine se encuentran en la agenda cultural de este fin de semana

Techy, destacada intérprete de la música dominicana, durante una de sus presentaciones artísticas. ( CEDIDA POR LA ARTISTA. )

Este sábado 10 de octubre, a las 10:30 a. m., la exposición "Picasso & Tovar: Acciones Morfológicas" propone una visita guiada de la mano de Gamal Michelen, viceministro de Patrimonio Cultural de la República Dominicana.

Un recorrido para acercarse a las obras de ambos artistas y descubrir nuevas conexiones y lecturas entre sus universos creativos. La cita es en la Alianza Francesa.

Agenda cultural

Este domingo, a las 7:00 p. m., Techy continúa con su "Temporada chula" en Velvet Room. Acompañada por una orquesta de nueve músicos, la artista propone un espectáculo dinámico en el que conviven la diversidad musical, la espontaneidad y el humor, mientras recorre géneros como merengue, bachata, balada, rock, pop, mambo y perico ripiao.

El Prado en las calles

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/whatsapp-image-2026-10-08-at-32837-pm-1-6733af5b.jpeg (CEDIDA POR LOS ORGANIZADORES)

Otra opción para la agenda cultural del fin de semana es acercarse a Baní, donde el programa "El Prado en nosotros" continúa en el Centro Cultural Perelló, como parte de la celebración de su 15 aniversario.

La iniciativa reúne dos proyectos: "El Prado en las calles" y "El Prado en el centro: obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Fundación Amigos del Museo del Prado". El circuito expositivo parte del Centro Cultural Perelló, pasa por la Plaza de la Identidad Banileja y la Gobernación, y culmina en el histórico Parque Infantil La Avenida.

Félix D´Oleom "Bohemio por Siempre"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/08/felix-doleo1-1-6e886c9f.jpg (CEDIDA POR EL ARTISTA)

El cantautor Félix D´Oleo regresará a Lungomare este sábado para protagonizar el concierto "Bohemio por siempre", una presentación pautada para las 9:00 de la noche que se suma a la atractiva cartelera de entretenimiento preparada para este mes.

En julio pasado, el artista compartió escenario con el maestro Manuel Tejada durante una presentación por el Día del Padre que llenó el establecimiento. Aquella noche interpretó temas como "Soy como soy", "Se fue", "Murmullos", "Hoy somos una canción", "Me falta todo" y "Yo pierdo".

Las boletas están a la venta a través de LungoTickets , con precios desde RD$1,500, según la información publicada en la plataforma oficial del establecimiento. Fecha: 10 de octubre. Hora: 9:00 pm. Lugar: Lungomare

, con precios desde RD$1,500, según la información publicada en la plataforma oficial del establecimiento. Fecha: 10 de octubre. Hora: 9:00 pm. Lugar: Lungomare



Proyección cinematográfica

https://resources.diariolibre.com/images/2025/01/16/pelicula-el-heredero-llega-a-estados-unidos-.jpg (ARCHIVO/DL)

Pero la experiencia tiene también un componente muy local: varios mototaxis, conocidos como margaritas, circulan por las calles de Baní llevando reproducciones de las obras. Una manera de que las piezas salgan al encuentro de los habitantes y visitantes, integrándose al paisaje de la ciudad.

Y para los amantes del cine dominicano, este sábado, a las 4:00 pm, el cinefórum de la Cinemateca Dominicana proyectará Tubérculo Gourmet, comedia dirigida por Archie López y protagonizada por Raymond Pozo y Miguel Céspedes.

La película sigue a dos compadres del campo que, tras un malentendido relacionado con una chiva, se distancian durante 20 años. Cuando se reencuentran, descubren que la amistad que surge entre sus hijos podría poner a prueba una rivalidad que parecía olvidada.