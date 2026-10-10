Netanyahu reacciona a video suyo hecho con IA bailando "Dame hombro" de Bulin 47

El primer ministro de Israel compartió en sus redes sociales una versión creada con inteligencia artificial en la que aparece interpretando la tendencia viral del dominicano Bullin 47. ( CAPTURA DE VIDEO DEL INSTAGRAM DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL, BENJAMÍN NETANYAHU )

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, reaccionó este sábado a un video creado con inteligencia artificial (IA) en el que aparece realizando los movimientos de la tendencia viral "Dame hombro", popularizada por el exponente urbano dominicano Hancel Teodoro Vargas Reynoso, conocido artísticamente como Bulin 47.

El mandatario israelí compartió la grabación a través de sus redes sociales, donde se observa su reacción al verse caracterizado como el artista urbano, mientras se reproducen los movimientos y el audio que han convertido la tendencia en un fenómeno de las plataformas digitales.

En el audiovisual, Netanyahu observa la grabación y comenta, en tono de humor, la posibilidad de haber realizado esos movimientos durante la toma de posesión del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, en 2018.

"¿Qué? Quizás realmente lo hicimos. Tal vez fue durante la toma de posesión de Bolsonaro en 2018. Puede ser, puede ser", expresó el primer ministro, según la traducción del hebreo al español. Posteriormente, aclaró que se trataba de un contenido generado mediante inteligencia artificial.

Sin embargo, Netanyahu aprovechó la publicación para enviar un mensaje político contra sus adversarios, al advertir sobre la posibilidad de que dirigentes opositores formen un gobierno que, según sus declaraciones, incluiría a los Hermanos Musulmanes.

En ese contexto, mencionó a Gadi Eisenkot, Avigdor Lieberman y Naftali Bennett, antes de llamar a sus seguidores a votar por el Likud, partido que lidera.

Video supera los 100,000 "me gusta"

La publicación, compartida este sábado por el primer ministro de Israel, registraba más de 100,000 "me gusta", 8,830 comentarios y 4,067 republicaciones, aproximadamente cinco horas después de su difusión, según las cifras suministradas.

El video también figuraba con una cifra de 53.2 millones en sus métricas de interacción, dato cuya categoría exacta no ha sido confirmada.

La publicación constituye una nueva muestra del alcance internacional que ha adquirido la tendencia dominicana, cuyas versiones generadas con inteligencia artificial han incorporado rostros de personalidades del deporte, la política y el entretenimiento.

¿Cómo surgió la tendencia "Dame hombro"?

La tendencia "Dame hombro" comenzó a popularizarse a principios de octubre, a partir de una improvisación del creador de contenido Kevin Wai junto al intérprete urbano Bulin 47, realizada en la calle.

La grabación llamó la atención de los usuarios de las redes sociales, quienes comenzaron a utilizar herramientas de inteligencia artificial para sustituir los rostros de los protagonistas originales por los de distintas personalidades, conservando los movimientos, gestos y el audio del video.

Ante la acogida de la improvisación, Bulin 47 condicionó el lanzamiento de la versión oficial del tema a que una publicación alcanzara 10,000 comentarios.

La respuesta de sus seguidores superó esa meta, con más de 40,000 comentarios y 260,000 "me gusta", lo que llevó al artista a publicar la canción. Según las cifras compartidas, el tema se acercaba a 1.5 millones de visualizaciones en YouTube apenas un día después de su lanzamiento.

De RD a figuras internacionales

La popularidad de "Dame hombro" ha dado lugar a numerosas versiones elaboradas mediante inteligencia artificial, en las que aparecen figuras internacionales como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Erling Haaland. También se han difundido recreaciones con el rostro del abogado y político colombiano Abelardo de la Espriella.

En estas producciones, los usuarios emplean la IA para incorporar los rostros de personajes conocidos a la grabación original, generando la apariencia de que participan en la interpretación del tema.