Shakira enciende Madrid con una noche de música y sorpresas junto a Maluma

Fotografía cedida por Nicolas Gerardin que muestra a la cantante Shakira (d) junto a Maluma este domingo, durante el concierto de la Residencia de Shakira en Europa 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' en el 'Macondo Park' en Madrid (España). ( EFE )

La cantante colombiana Shakira protagonizó una noche cargada de música, color y emociones durante una nueva presentación de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, en Madrid, donde miles de seguidores se dieron cita para disfrutar de su repertorio y de las sorpresas preparadas para el espectáculo.

El concierto reunió a fanáticos procedentes de distintos países y contó con la presencia de reconocidas personalidades, entre ellas Penélope Cruz, Mónica Cruz, Vicky Martín Berrocal, Ágatha Ruiz de la Prada y Mireia Belmonte.

'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' se realizó en el 'Macondo Park' en Madrid, una residencia inicialmente de 12 conciertos.

Uno de los momentos más esperados de la velada fue la aparición del cantante colombiano Maluma, quien compartió escenario con Shakira para interpretar la producción musical Agua, provocando la reacción del público, que acompañó la presentación con entusiasmo.

La participación de Maluma añadió un componente especial al espectáculo, al reencontrar sobre el escenario a dos artistas colombianos que han colaborado en distintas ocasiones a lo largo de sus carreras.

Con esta presentación, Shakira continuó llevando su propuesta musical al público europeo, en una gira que combina sus éxitos más conocidos con nuevas canciones y una puesta en escena centrada en la fuerza femenina, la transformación personal y la conexión con sus seguidores.

La noche estuvo marcada por la energía del público y la presencia de figuras del ámbito artístico y deportivo, en una cita que volvió a colocar a la artista colombiana en el centro de la atención musical en Madrid.

El último baile

Shakira cerrará su residencia en Madrid este lunes 12 de octubre, luego de abrir una nueva fecha ante la alta demanda del público.

La fecha no podía ser más simbólica. El 12 de octubre, mientras Madrid celebra la Hispanidad, la artista hará su propia despedida de la ciudad, después de una residencia que ha puesto nuevamente a la cultura latina en el centro de la conversación internacional.

El último baile promete ir un paso más allá. La despedida estará rodeada de amigos y, según adelanta la organización, tendrá varias sorpresas.