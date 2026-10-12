Gente de Zona y Elena Rose unen talentos en la canción "Nadie se murió"

Alexander Delgado y Randy Malcom, integrantes de Gente de Zona, junto a la cantautora venezolana Elena Rose. ( CEDIDA POR CORTESÍA: GDZ RECORDS. )

El dúo cubano Gente de Zona y la cantautora venezolana Elena Rose anunciaron el lanzamiento de "Nadie se murió", una colaboración que combina ritmos tradicionales cubanos con elementos del pop alternativo y la música urbana.

El sencillo y su videoclip estarán disponibles el próximo jueves 15 de octubre, a las 8:00 de la noche, hora del este de Estados Unidos.

La canción, producida por Ángel "Pututi" Arce, nació de una amistad de varios años y de la conexión creativa entre los integrantes de Gente de Zona, Alexander Delgado y Randy Malcom, y la artista venezolana, nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría Grabación del Año.

"Nadie se murió" constituye el segundo sencillo del próximo álbum del dúo cubano, "Isla Viva", cuyo lanzamiento está previsto para 2027.

La nueva propuesta musical recorre tres expresiones representativas de la música cubana. Comienza con la calidez del son montuno, evoluciona hacia una salsa cubana con elementos de ti

mba y culmina con la energía de una conga santiaguera.

Esta combinación permite integrar la sensibilidad interpretativa de Elena Rose con el estilo tropical y urbano que ha caracterizado la trayectoria de Gente de Zona.

"Fue en este momento que nos dimos cuenta de que Elena puede cantar lo que le dé la gana", expresó Randy al referirse a la versatilidad vocal de la artista durante el proceso de grabación.

El integrante del dúo explicó que la relación con Elena Rose comenzó mucho antes de esta colaboración.

"Nosotros conocemos a Elena desde que tenía como 18 o 20 años, siempre hemos tenido una relación muy linda y desde hace tiempo soñábamos con hacer una canción juntos", compartió Randy.

Alexander Delgado también destacó las cualidades artísticas y personales de la intérprete venezolana.

"Elena tiene un aura muy bonita, una gran voz, es una gran artista, y para nosotros es un orgullo tenerla en este disco", manifestó.

Elena Rose cumple un sueño musical

Para Elena Rose, participar en esta producción representa un momento especial en su carrera, debido a la admiración que siente por Gente de Zona desde sus primeros años en Miami.

"Yo cuando llegué a este país, en Miami estaban Gente de Zona y Pitbull. Esos son los reyes, yo lo veo así", recordó la cantautora.

La artista explicó que las canciones del dúo cubano formaron parte de distintas etapas de su vida, especialmente cuando trabajaba durante las noches mientras buscaba abrirse camino en la industria musical.

"Su música en muchos momentos me acompañó cuando trabajaba de noche y hacía tantas cosas. Verlo ahora, que puedo formar parte, me conmueve muchísimo y me siento súper agradecida de poder ver que los sueños se cumplen", expresó.

Aunque "Nadie se murió" constituye su primera colaboración como intérpretes, sus trayectorias profesionales ya se habían encontrado anteriormente.

Elena Rose participó como compositora del éxito internacional "Muchacha", de Gente de Zona, una canción que fortaleció el repertorio del dúo.

Una canción sobre superar las decepciones amorosas

Más allá de su propuesta festiva, la composición transmite un mensaje de superación personal y resiliencia emocional.

La canción aborda las experiencias que acompañan al enamoramiento, las rupturas sentimentales y las decepciones, pero plantea que ninguna de estas situaciones debe impedir que una persona continúe adelante.

Su mensaje central sostiene que es posible sufrir por amor, recuperarse y volver a creer en nuevas oportunidades.

La producción también busca conectar con quienes enfrentan desafíos cotidianos y trabajan para alcanzar sus metas sin renunciar a su identidad.

De esta manera, el tema combina una reflexión sobre las relaciones personales con el carácter alegre y bailable que distingue las producciones de Gente de Zona.

Gente de Zona prepara nuevo álbum y concierto en Miami

El lanzamiento llega en una etapa importante para el dúo cubano, que figura entre los finalistas de los Premios Billboard de la Música Latina 2026 en la categoría Artista Latin Rhythm del Año, Dúo o Grupo.

Este reconocimiento coincide con los preparativos de su próximo álbum, "Isla Viva", previsto para 2027.

El proyecto comenzó a darse a conocer con el sencillo homónimo, una colaboración con el artista y productor español Juan Magán.

"Nadie se murió" representa el segundo adelanto de esa producción discográfica, con la que Alexander y Randy buscan continuar explorando nuevas sonoridades sin abandonar sus raíces caribeñas.

Como parte de esta etapa, Gente de Zona también se prepara para presentarse el próximo 11 de diciembre en el Kaseya Center de Miami.

El espectáculo forma parte de su gira "Isla Viva Tour", que anteriormente ha recorrido escenarios europeos.

El concierto permitirá al dúo reencontrarse con su público en una ciudad que ha desempeñado un papel fundamental en su proyección internacional.

Con esta colaboración, Gente de Zona y Elena Rose establecen un puente musical entre Cuba y Venezuela, utilizando los ritmos caribeños para transmitir un mensaje de esperanza, renovación y fortaleza emocional.