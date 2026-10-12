Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentarán juntas en Hard Rock Café Santo Domingo

Las cantantes dominicanas Maridalia Hernández y Laura Rivera posan en una imagen cedida por su equipo de trabajo a Diario Libre.

Las artistas dominicanas Maridalia Hernández y Laura Rivera compartirán escenario por primera vez el próximo sábado 7 de noviembre, en un concierto que tendrá lugar en Hard Rock Café Santo Domingo, a partir de las 9:00 de la noche.

El espectáculo forma parte de la programación de Cultura POP, una iniciativa creada por el cantautor Pavel Núñez, enfocada en la producción de conciertos dedicados a la música pop dominicana.

El repertorio incluirá canciones vinculadas a la trayectoria de ambas intérpretes y a la memoria musical de varias generaciones de dominicanos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/whatsapp-image-2026-10-11-at-42509-pm-bd0137a6.jpeg Imagen cedida a Diario Libre que muestra a Maridalia Hernández y Laura Rivera. (EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ARTISTAS)

La producción ejecutiva estará a cargo de Vibra Productions, mientras que Concepto Atariva SDQ asumirá la producción artística del evento.

Las boletas

Las boletas estarán disponibles a través de los canales autorizados de Uepa Tickets.

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