Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentarán juntas en Hard Rock Café Santo Domingo
El espectáculo forma parte de la programación de Cultura POP, una iniciativa creada por el cantautor Pavel Núñez, enfocada en la producción de conciertos dedicados a la música pop dominicana
Las artistas dominicanas Maridalia Hernández y Laura Rivera compartirán escenario por primera vez el próximo sábado 7 de noviembre, en un concierto que tendrá lugar en Hard Rock Café Santo Domingo, a partir de las 9:00 de la noche.
El espectáculo forma parte de la programación de Cultura POP, una iniciativa creada por el cantautor Pavel Núñez, enfocada en la producción de conciertos dedicados a la música pop dominicana.
El repertorio incluirá canciones vinculadas a la trayectoria de ambas intérpretes y a la memoria musical de varias generaciones de dominicanos.
La producción ejecutiva estará a cargo de Vibra Productions, mientras que Concepto Atariva SDQ asumirá la producción artística del evento.
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Las boletas
- Las boletas estarán disponibles a través de los canales autorizados de Uepa Tickets.