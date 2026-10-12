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Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentarán juntas en Hard Rock Café Santo Domingo

El espectáculo forma parte de la programación de Cultura POP, una iniciativa creada por el cantautor Pavel Núñez, enfocada en la producción de conciertos dedicados a la música pop dominicana

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    Maridalia Hernández y Laura Rivera se presentarán juntas en Hard Rock Café Santo Domingo
    Las cantantes dominicanas Maridalia Hernández y Laura Rivera posan en una imagen cedida por su equipo de trabajo a Diario Libre.

    Las artistas dominicanas Maridalia Hernández y Laura Rivera compartirán escenario por primera vez el próximo sábado 7 de noviembre, en un concierto que tendrá lugar en Hard Rock Café Santo Domingo, a partir de las 9:00 de la noche.

    El espectáculo forma parte de la programación de Cultura POP, una iniciativa creada por el cantautor Pavel Núñez, enfocada en la producción de conciertos dedicados a la música pop dominicana.

    El repertorio incluirá canciones vinculadas a la trayectoria de ambas intérpretes y a la memoria musical de varias generaciones de dominicanos.

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    Infografía
    Imagen cedida a Diario Libre que muestra a Maridalia Hernández y Laura Rivera. (EQUIPO DE RELACIONES PÚBLICAS DE LAS ARTISTAS)

    La producción ejecutiva estará a cargo de Vibra Productions, mientras que Concepto Atariva SDQ asumirá la producción artística del evento.

    Las boletas

    • Las boletas estarán disponibles a través de los canales autorizados de Uepa Tickets.
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